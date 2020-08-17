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工研院、環保署與竹市府 發表台灣智慧水聯網

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院、環保署與竹市府共同發表「台灣智慧水聯網」。記者李珣瑛/攝影
工研院、環保署與竹市府共同發表「台灣智慧水聯網」。記者李珣瑛/攝影

為協助台灣有效利用水資源，工研院在今（17）日與環保署及新竹市政府，攜手全台縣市環保局共同啟動「台灣智慧水聯網」，採用結合5G資通訊、AI人工智慧技術，以及固定式、移動式、手持式3項水質感測器，進行全天候即時觀測全國水質變化及分析。台灣智慧水聯網的啟動，不僅正式宣告我國水質檢測從人工進入智慧感測的新時代，也將帶動智能水質感測產業發展，打造環境科技治理產業鏈。

環保署副署長蔡鴻德表示，環保署透過空氣品質物聯網建立，推展到智慧水聯網，已逐步完成我國基礎感測網絡，達成優良的環境智慧治理。感謝工研院研發的感測元件，於新竹市進行示範場域試驗，以及各縣市環保局通力合作將智慧稽查落實於業務中，才能促成台灣智慧水聯網的成立，目前水質感測器全台布建數已達150點，今年將持續與各縣市環保局合辦試驗計畫，並擴及13個縣市，透過中央與地方政府的合作，達成智慧稽查、優化環境治理之目標，落實台灣永續發展。

新竹市副市長沈慧虹表示，環保署與工研院研發智慧水質感測系統，在2019年與新竹市合作布建水質感測器，完成22處建構水質感測網，透過智慧雲端系統讓市府能隨時掌握轄內水質變化、把關水體用水安全。新竹市政府在水質治理不斷努力，感謝環保署連續15年頒發全國河川污染整治考核獎項，其中8次獲得特優，讓水質治理的推動更加踏實，讓新竹市大幅提升水質環境，民眾擁有優質親水空間，配合水質改善成效，陸續吸引生態回歸，讓市民生活與親水逐漸融合。

工研院副院長彭裕民指出，永續發展已成為世界各國施政重點，工研院的2030技術策略與藍圖中，永續環境科技是積極發展項目之一，透過循環、綠能、空氣、水質等創新技術開發，提供更優質生活環境。此次與環保署合作推動台灣智慧水聯網，透過水質感測元件的開發與物聯網平台技術，建構智慧水質環境監控系統，提供國人更優質的用水環境，此外也加速國內智慧感測與雲端服務產業發展，並建立新興水處理服務商業模式，為產業科技加值。同時透過水聯網運用模式與經驗，有效輸出相關技術與服務至國外市場，提升產業競爭力、創造更大產值與增加就業機會。

工研院自主研發之水質感測器，具有體積小、分析快速、高精確度、耐用性佳、操作簡單、設置費用低，且具無線數據傳輸與物聯網功能等特點，適用於大量布建，達到全面即時監控水質狀況之目的。透過智慧水聯網的建立，所有感測器數據將會整合到環保署IoT物聯網資料中心，建構台灣專屬的水資源大數據資料庫，進行智慧化管理，提供快速、準確的數據檢核，有效查找問題，成為環保人員檢測水質利器，達到預警通報及智慧治理目標。

工研院針對不同應用場域，開發出固定式、移動式及手持式3種水質感測器系統。固定式感測器設備能量測出多項水質數據，如酸鹼度、導電度、溫度、化學需氧量、懸浮固體物、濁度及重金屬銅離子等；移動式感測器就像潛伏者，依據過往的採樣以及水質陳情通報資料，在特定水域中檢測及溯源；手持式感測器，使用便利且可結合個人行動裝置，利於河川巡守隊感測水質。除了環境治理外，水質感測技術也能應用在水產養殖業、植物工廠及自來水、飲用水檢測等相關產業，工研院將持續運透過場域試驗，邀集業者投入水資源感測產業發展，運用智慧科技守護台灣水資源，為環境永續發展貢獻心力。

工研院、環保署與竹市府共同發表「台灣智慧水聯網」。記者李珣瑛/攝影
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工研院、環保署與竹市府共同發表「台灣智慧水聯網」。記者李珣瑛/攝影
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環保 感測器 工研院

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