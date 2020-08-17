快訊

今國內新增一境外移入！10多歲少年美返台探親居家檢疫期間確診

直播／新冠肺炎再增1例境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

TrendForce：2024年智慧製造市場規模上看4,000億美元

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
預估2024年全球智慧製造市場規模將上看4,000億美元，年複合成長率達10.1%。（TrendForce / 提供）。
預估2024年全球智慧製造市場規模將上看4,000億美元，年複合成長率達10.1%。（TrendForce / 提供）。

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，導入智慧製造將是企業在新冠肺炎疫情期間的生存關鍵。預估2024年全球智慧製造市場規模將上看4,000億美元，年複合成長率達10.1%，主要成長動能來自遠端與非接觸技術的升級。

拓墣產業研究院分析師曾伯楷指出，導入智慧製造除了將帶動AR、遠端操作、視覺辨識等相關工具與技術發展，也透過部署更多自主無人搬運車(AGV)、行動機器人(AMR)等運輸機器，減少人力以維持社交距離。

2020年全球工業4.0以較穩健的投報率與更成熟的技術，將物聯網、大數據等，透過虛實整合呈現於協作型機器人、數位分身等解決方案，能夠實現降低成本與提高生產力的宗旨，因此受到相關業者高度關注與採用。

自2011年德國提出工業4.0概念後，全球知名大廠便紛紛開始採用，因此相關技術發展也日趨成熟。根據愛立信（Ericsson）評估，部署以行動網路為基礎的工業4.0解決方案，五年平均能節省約8.5%的營運成本。

而應用案例包括：資產追蹤、AR應用、狀態監測、移動型機器人、以及連網工具等。其5G製造工廠便利用AR設備執行遠端故障排除、支援教育訓練。

電力管理大廠伊頓（Eaton）憑藉工業4.0解決方案抗疫，以Microsoft HoloLens 2 AR眼鏡在實體廠區顯示3D影像並支援遠距連接，透過遠端執行核心工作並保障員工安全。

日本製造大廠日立（Hitachi）不僅以熱像儀確保工作場所的員工體溫，也結合視訊分析個人防護設備的使用情況。

觀察台灣智慧製造趨勢，目前製造業中小企業比例約97%，然數位轉型時往往面臨資訊人力不足、成本效益不彰等瓶頸，因此智慧製造計畫多由政府與法人單位共同推動。

全球政經、產業趨勢、後疫情時代振興策略，為目前政府推動智慧製造的三大切入點，如現行的智慧機械雲平台就以升級中小企業產品價值、提高國際競爭力為目標，加速台灣整體智慧製造的進程。

2021年製造業的復甦需要更穩健和彈性的供應鏈，除現有的遠端與非接觸技術工具外，部署更多IoT感測器與設備以打造虛擬工作場域，或是透過區塊鏈、3D列印擴展營運彈性。

預期後疫情時代下，智慧製造將有更多應用場景與商機待開拓，強化製造商在面臨往後危機的生存與盈利能力。

AR 疫情

延伸閱讀

日月光高雄擴廠 砸260億元蓋K13

亞太電攻企業專網 攜矽格、資拓宏宇打造智慧工廠

柯拔希：工具機將報復性成長

阿根廷疫情嚴峻 代表處贈2萬片口罩助抗疫

相關新聞

中華電：5G與4G頻譜不同 不會相互影響上網速度

近期市場盛傳，電信業者加速建設5G網路，恐影響4G收訊。中華電信表示，兩者不互相影響，但在共構基地台啟用前會進行一次性暫...

華新投資上億置熔噴布產線 盼口罩成本下降回饋消費者

彰化口罩大廠華新醫材集團，因應全球疫情需求持續擴產，為確保防疫期間口罩其核心原料不短缺，已投入上億元建置三條熔噴布產線，...

外資上週賣超14.53億元 賣面板雙雄大同最多

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣14.53億元，其中賣超群創4.08萬張最多，另買超聯電4.04萬張最多

TrendForce：2024年智慧製造市場規模上看4,000億美元

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，導入智慧製造將是企業在新冠肺炎疫情期間的生存關鍵。預估2024年全球智慧...

「抗鴻大聯盟」成形？董座劉揚偉嗆：「鴻海蠻強的，我們拭目以待！」

7月17日緯創售廠予中國組裝大廠立訊，隨後緯創、和碩相繼入股立訊。除象徵立訊將加入iPhone代工行列，和碩、緯創、立訊更正式結盟，劍指代工一哥鴻海。蘋果則作壁上觀、樂見其成，鴻海董座劉揚偉又該如何接

日月光新廠動工 3年後可望增加 2800個工作

半導體封測大廠日月光擴充產能，今天舉辦K13廠動土典禮，預計2023年完工，可望創造 2800個就業機會。經濟部長王美花...

中華電6月客訴量大增 承諾5G施工前簡訊通知用戶

電信業5G開台，有消費者感覺4G變慢，中華電信回應，5G與4G頻譜不同，不會相互影響網速，但5G共構基地台啟用前會短暫影...

中砂本季業績 估年增5至10%

半導體再生晶圓與設備廠中砂（1560）上半年業績比去年同期小幅增長，法人估計，該公司本季業績可能介於與上季持平到小增5％...

華新科銷售價高認列佳邦 今年獲利拚10年次高

被動元件大廠華新科MLCC和晶片電阻平均銷售價格維持高檔，加上認列佳邦業績助攻，法人估華新科第3季和第4季業績各可突破百...

日月光高雄擴廠 砸260億元蓋K13

5G新世代快速進展，相關半導體產品需求暢旺，為迎接產業鏈的爆發性成長，半導體大廠紛紛布局投資，日月光瞄準這股產業趨勢，將...

全球首創！國衛院發表手機遊戲成癮評估量表

國家衛生研究院今（17）日公布，該院群體健康學研究所助研究員主治醫師林煜軒，發展出全球第一套智慧型手機遊戲成癮評估量表（...

同欣電產品成長加併購效應 第3季和今年獲利拚高

同欣電下半年3大產品線成長可期，加上第3季完整認列勝麗財報效益，法人估同欣電第3季業績季增逾45%創新高，單季獲利可創2...

熱門新聞

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

力晶 開發新冠解決方案

車市火熱 三大車廠狂加班

三大因素助攻 聯發科5G晶片出貨喊衝

紓困加碼？蘇揆：預算有限

郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。