「抗鴻大聯盟」成形？董座劉揚偉嗆：「鴻海蠻強的，我們拭目以待！」

7月17日緯創售廠予中國組裝大廠立訊，隨後緯創、和碩相繼入股立訊。除象徵立訊將加入iPhone代工行列，和碩、緯創、立訊更正式結盟，劍指代工一哥鴻海。蘋果則作壁上觀、樂見其成，鴻海董座劉揚偉又該如何接招？

今天（8月12）法說會是7月和碩、緯創、立訊組成「抗鴻大聯盟」以來，鴻海首度公開釋疑，並釋出今年第二季財報。

鴻海第二季營收與去年同期相比衰退4％，但因毛利率、營業利益率、淨利率「三率三升」，第二季EPS 1.65元優於去年1.23元。

劉揚偉：鴻海世界第一「絕不是這麼容易！」

針對立訊威脅，劉揚偉認為只要鴻海持續深耕努力，「相信競爭對手都可以感受到鴻海世界第一的地位，絕不是這麼容易得到！」而鴻海與客戶的關係「也不是一兩天的事，」「我們拭目以待！」

不過，不只立訊成為新對手，連台灣競爭對手和碩、緯創也與之組成「抗鴻大聯盟」。

威脅論滿天飛，劉揚偉認為，如果一個產業還能吵得沸沸揚揚，就「還有搞頭」，證明智慧手機市場熱度猶在，反觀如PC產業就吵不起來。

劉揚偉推論，其他競爭對手的策略結盟，代表「鴻海蠻強的」「一個人打不過鴻海」。劉揚偉認為，只要鴻海朝目標努力，這種結盟對鴻海影響有限。

三大動能 讓鴻海持續成長

除了劉揚偉霸氣外露，對競爭者放話秀肌肉。劉揚偉也表示，由於現況優化、數位轉型有成，明年度毛利率可望達7％（提升約1％），讓投資人吃下定心丸。

成長動能一〉伺服器

鴻海穩居霸主 雲端需求可期

劉揚偉說，提到伺服器，很多報導都提及一些更小的廠商，而不是2019伺服器營收更達1兆元鴻海。

劉揚偉也拿出資策會報告，證明鴻海長期穩居台灣伺服器出貨霸主地位。

劉揚偉表示，雲端服務供應商（CSP）目前占伺服器30％業績，CSP更將有兩位數成長，動能持續到下半年。

半導體700億營收 台灣排名前十

另一個動能則在於零組件與半導體。由於營收計入成品，財報上營收顯示約2000億元，但總營收其實有約1兆元。

劉揚偉指出零組件毛利率約20％、相機模組等模組約10％，均高於鴻海目前約6％的平均毛利率。

而2019年集團半導體相關營收近700億元，「在台灣半導體業可以排名前十名！」

鴻海在半導體已逐步垂直整合，包含設備及製程服務、IC 設計、IC 設計服務及封測。劉揚偉說，因垂直整合「成長空間相當巨大」，而鴻海的IC設計，也將與鴻海極力發展的新事業，如汽車、AI、5G、8K相關。

成長動能三〉車用相關零組件

劉揚偉訂下六年營收成長105倍 如何達成？

第三個成長動能，則將來自車用。鴻海2019車用相關營收約95億元，但劉揚偉訂下目標：2025年營收要達1兆元，相當於六年要驚人地成長105倍。

其實目前鴻海已搶下車規玻璃、座艙零件、車殼、線材等市場，目前也與裕隆、飛雅特克萊斯勒合作中。

劉揚偉說明，會與裕隆合作，是因其為全台唯一有完整汽車相關能力的業者，此外也看上裕隆旗下華創車電的底盤平台的經驗。

劉揚偉預告10月16日的「鴻海科技日」，就將發表成果。

疫情波動攪局 鴻海全球布局跟著客戶一起迷航

儘管劉揚偉自信滿滿，但仍能看出鴻海在未來的營運上，仍有不確定因素攪局。

鴻海今年第二季末手上仍有高達9531億元現金，繼上一季末續創歷史高點。財務長黃德才也聲明法說會的預估「都是以沒有第二次疫情發生為前提。」

至於鴻海全球產能布局，劉揚偉表示為因應G2（中國及其聯盟、其他地區）的「兩套供應鏈」趨勢，已有相關產能規劃，投資威州、墨西哥、巴西、東南亞。

劉揚偉透露，中國以外產能約占30％，但因疫情變數，客戶整體規劃也重新調整，鴻海布局也要等到疫情過後才更加明朗。

（作者／毛凱恩 本文出自2020.8.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）