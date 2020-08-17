快訊

今國內新增一境外移入！10多歲少年美返台探親居家檢疫期間確診

直播／新冠肺炎再增1例境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

「抗鴻大聯盟」成形？董座劉揚偉嗆：「鴻海蠻強的，我們拭目以待！」

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
鴻海董事長劉揚偉。 圖／聯合報系資料照片
鴻海董事長劉揚偉。 圖／聯合報系資料照片

7月17日緯創售廠予中國組裝大廠立訊，隨後緯創、和碩相繼入股立訊。除象徵立訊將加入iPhone代工行列，和碩、緯創、立訊更正式結盟，劍指代工一哥鴻海。蘋果則作壁上觀、樂見其成，鴻海董座劉揚偉又該如何接招？

今天（8月12）法說會是7月和碩、緯創、立訊組成「抗鴻大聯盟」以來，鴻海首度公開釋疑，並釋出今年第二季財報。

鴻海第二季營收與去年同期相比衰退4％，但因毛利率、營業利益率、淨利率「三率三升」，第二季EPS 1.65元優於去年1.23元。

劉揚偉：鴻海世界第一「絕不是這麼容易！」

針對立訊威脅，劉揚偉認為只要鴻海持續深耕努力，「相信競爭對手都可以感受到鴻海世界第一的地位，絕不是這麼容易得到！」而鴻海與客戶的關係「也不是一兩天的事，」「我們拭目以待！」

不過，不只立訊成為新對手，連台灣競爭對手和碩、緯創也與之組成「抗鴻大聯盟」。

威脅論滿天飛，劉揚偉認為，如果一個產業還能吵得沸沸揚揚，就「還有搞頭」，證明智慧手機市場熱度猶在，反觀如PC產業就吵不起來。

劉揚偉推論，其他競爭對手的策略結盟，代表「鴻海蠻強的」「一個人打不過鴻海」。劉揚偉認為，只要鴻海朝目標努力，這種結盟對鴻海影響有限。

三大動能 讓鴻海持續成長

除了劉揚偉霸氣外露，對競爭者放話秀肌肉。劉揚偉也表示，由於現況優化、數位轉型有成，明年度毛利率可望達7％（提升約1％），讓投資人吃下定心丸。

成長動能一〉伺服器

鴻海穩居霸主 雲端需求可期

劉揚偉說，提到伺服器，很多報導都提及一些更小的廠商，而不是2019伺服器營收更達1兆元鴻海。

劉揚偉也拿出資策會報告，證明鴻海長期穩居台灣伺服器出貨霸主地位。

劉揚偉表示，雲端服務供應商（CSP）目前占伺服器30％業績，CSP更將有兩位數成長，動能持續到下半年。

成長動能二〉半導體、零組件

半導體700億營收 台灣排名前十

另一個動能則在於零組件與半導體。由於營收計入成品，財報上營收顯示約2000億元，但總營收其實有約1兆元。

劉揚偉指出零組件毛利率約20％、相機模組等模組約10％，均高於鴻海目前約6％的平均毛利率。

而2019年集團半導體相關營收近700億元，「在台灣半導體業可以排名前十名！」

鴻海在半導體已逐步垂直整合，包含設備及製程服務、IC 設計、IC 設計服務及封測。劉揚偉說，因垂直整合「成長空間相當巨大」，而鴻海的IC設計，也將與鴻海極力發展的新事業，如汽車、AI、5G、8K相關。

成長動能三〉車用相關零組件

劉揚偉訂下六年營收成長105倍 如何達成？

第三個成長動能，則將來自車用。鴻海2019車用相關營收約95億元，但劉揚偉訂下目標：2025年營收要達1兆元，相當於六年要驚人地成長105倍。

其實目前鴻海已搶下車規玻璃、座艙零件、車殼、線材等市場，目前也與裕隆、飛雅特克萊斯勒合作中。

劉揚偉說明，會與裕隆合作，是因其為全台唯一有完整汽車相關能力的業者，此外也看上裕隆旗下華創車電的底盤平台的經驗。

劉揚偉預告10月16日的「鴻海科技日」，就將發表成果。

疫情波動攪局 鴻海全球布局跟著客戶一起迷航

儘管劉揚偉自信滿滿，但仍能看出鴻海在未來的營運上，仍有不確定因素攪局。

鴻海今年第二季末手上仍有高達9531億元現金，繼上一季末續創歷史高點。財務長黃德才也聲明法說會的預估「都是以沒有第二次疫情發生為前提。」

至於鴻海全球產能布局，劉揚偉表示為因應G2（中國及其聯盟、其他地區）的「兩套供應鏈」趨勢，已有相關產能規劃，投資威州、墨西哥、巴西、東南亞

劉揚偉透露，中國以外產能約占30％，但因疫情變數，客戶整體規劃也重新調整，鴻海布局也要等到疫情過後才更加明朗。

（作者／毛凱恩 本文出自2020.8.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

半導體 疫情 東南亞

相關新聞

中華電：5G與4G頻譜不同 不會相互影響上網速度

近期市場盛傳，電信業者加速建設5G網路，恐影響4G收訊。中華電信表示，兩者不互相影響，但在共構基地台啟用前會進行一次性暫...

華新投資上億置熔噴布產線 盼口罩成本下降回饋消費者

彰化口罩大廠華新醫材集團，因應全球疫情需求持續擴產，為確保防疫期間口罩其核心原料不短缺，已投入上億元建置三條熔噴布產線，...

外資上週賣超14.53億元 賣面板雙雄大同最多

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣14.53億元，其中賣超群創4.08萬張最多，另買超聯電4.04萬張最多

TrendForce：2024年智慧製造市場規模上看4,000億美元

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，導入智慧製造將是企業在新冠肺炎疫情期間的生存關鍵。預估2024年全球智慧...

「抗鴻大聯盟」成形？董座劉揚偉嗆：「鴻海蠻強的，我們拭目以待！」

7月17日緯創售廠予中國組裝大廠立訊，隨後緯創、和碩相繼入股立訊。除象徵立訊將加入iPhone代工行列，和碩、緯創、立訊更正式結盟，劍指代工一哥鴻海。蘋果則作壁上觀、樂見其成，鴻海董座劉揚偉又該如何接

日月光新廠動工 3年後可望增加 2800個工作

半導體封測大廠日月光擴充產能，今天舉辦K13廠動土典禮，預計2023年完工，可望創造 2800個就業機會。經濟部長王美花...

中華電6月客訴量大增 承諾5G施工前簡訊通知用戶

電信業5G開台，有消費者感覺4G變慢，中華電信回應，5G與4G頻譜不同，不會相互影響網速，但5G共構基地台啟用前會短暫影...

中砂本季業績 估年增5至10%

半導體再生晶圓與設備廠中砂（1560）上半年業績比去年同期小幅增長，法人估計，該公司本季業績可能介於與上季持平到小增5％...

華新科銷售價高認列佳邦 今年獲利拚10年次高

被動元件大廠華新科MLCC和晶片電阻平均銷售價格維持高檔，加上認列佳邦業績助攻，法人估華新科第3季和第4季業績各可突破百...

日月光高雄擴廠 砸260億元蓋K13

5G新世代快速進展，相關半導體產品需求暢旺，為迎接產業鏈的爆發性成長，半導體大廠紛紛布局投資，日月光瞄準這股產業趨勢，將...

全球首創！國衛院發表手機遊戲成癮評估量表

國家衛生研究院今（17）日公布，該院群體健康學研究所助研究員主治醫師林煜軒，發展出全球第一套智慧型手機遊戲成癮評估量表（...

同欣電產品成長加併購效應 第3季和今年獲利拚高

同欣電下半年3大產品線成長可期，加上第3季完整認列勝麗財報效益，法人估同欣電第3季業績季增逾45%創新高，單季獲利可創2...

熱門新聞

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

力晶 開發新冠解決方案

車市火熱 三大車廠狂加班

三大因素助攻 聯發科5G晶片出貨喊衝

紓困加碼？蘇揆：預算有限

郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。