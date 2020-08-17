趨勢科技與AWS合作 推出原生資安防護服務

全球網路資安解決方案業者趨勢科技今（17）日宣布， 旗下最新產品已與Amazon Web Services（AWS）整合，讓採用AWS的資安、雲端及 DevOps 團隊可以立即使用，自動在帳號和資源配置流程前期強制落實資安控管，並協助DevOps工程師在移轉至雲端時，能安全地從事軟體開發與創新。

趨勢科技表示，目前最新的Trend Micro Cloud On服務，已與AWS Control Tower和AWS Systems Manager Distributor原生整合，可提供客戶更方便且安全的資安服務。趨勢科技從2012年就開始與AWS合作，領先推出與AWS整合的資安防護服務產品，充分展現出能深入掌握客戶使用情境及雙方協作的優勢。

AWS Systems Manager總經理Siva Padisetty表示，趨勢科技是AWS合作夥伴網路（APN）中的進階技術夥伴之一，長久以來提供多元資安解決方案，協助客戶履行在雲端所應共同分擔的資安責任。他指出，趨勢科技不斷與AWS的原生功能整合，減少了客戶管理上的困擾，也強化其資安防護狀態。

調研機構IDC的最新報告指出，趨勢科技是軟體定義運算（SDC）工作負載防護的領導品牌，約占全球混合雲工作負載防護市場的29.5%，並不斷致力於開發資安解決方案，以滿足雲端使用者的需求。

趨勢科技業務發展與策略聯盟資深副總裁Sanjay Mehta強調，趨勢科技深知資安團隊無法隨時充分掌握所有雲端運算實體的啟動、組態設定及使用情況，因此持續以客戶需求推動與 AWS 的合作與創新，加強原生整合，為客戶帶來更高的資安可視性與自動化。