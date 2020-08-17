華新投資上億置熔噴布產線 盼口罩成本下降回饋消費者

彰化口罩大廠華新醫材集團，因應全球疫情需求持續擴產，為確保防疫期間口罩其核心原料不短缺，已投入上億元建置三條熔噴布產線，舉行熔噴布產線啟用典禮，董事長鄭永柱說，可日產量約2噸，可做240萬片口罩，預計在十月，材料供應更穩定後，預期可降低成本，口罩就可以用更優惠方式回饋給消費者。

鄭永柱說，華新目前生產的口罩提供給國內徵用及國內銷售通路約六成，日徵收量約21萬片，三、四成提供給國外廠商，外銷歐美及亞洲，目前訂單約2.3億片，國外廠商訂單已排到年底。

為了讓口罩原料來源穩定，也可降低成本，鄭永柱說，華新投入最關鍵的熔噴布織布產線，預計可讓成本下降一成，目前已進廠二台熔噴布機，10月會再進廠一台，屆時日產量可望達到5噸以上 (可供製作600萬片口罩)，而目前華新最大產能可到日產120萬片，預計未來會再擴充到150萬片。

華新醫材今年6月起也陸續進口平面口罩及N95口罩耳帶機22台，將會再增加28台耳帶機。

鄭永柱說，因看好口罩機出口及口罩產業整廠輸出龐大的商機，因應市場需求，配合政府鼓勵出口的政策，集團更擴大事業版圖，8月3日已於台中正式成立營業處，主導整合口罩機、熔噴過濾不織布機、耳帶線機，及包裝機等約十家業者，共同籌組「口罩產業整廠輸出聯盟國家隊」。

聯盟國家隊商請三大財團法人包含工研院、紡研所及精機中心（PMC）等，協助建置新一代口罩所需生產設備及原材料，主力鎖定北美、歐洲、東南亞等地區及其他有疫情的國家，結合台灣各產業精英一起來打國際盃，協助友邦國家建置防疫口罩自主生產能力，將台灣成功模式貢獻給全世界。