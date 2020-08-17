中砂本季業績 估年增5至10%
半導體再生晶圓與設備廠中砂（1560）上半年業績比去年同期小幅增長，法人估計，該公司本季業績可能介於與上季持平到小增5％之間，獲利則看增，全年每股純益仍有望挑戰4.5至5元水準。
中砂上半年合併營收為25.34億元，年增4.3％，每股純益為1.88元，第2季每股純益則為0.96元。
法人估計，中砂本季業績，可能至少與上季相當，到小增5％之間，因此大約是比去年同期增加5％至10％。
在再生晶圓業務方面，法人認為，中砂第3季表現應可優於上季。據了解，其竹南新廠於第2季量產，目前月產能9萬片滿產，挹注業績貢獻，但既有舊廠的產能利用率相對較寬鬆。
另外，鑽石碟業務方面，中砂相關表現持續逐漸增溫，產能利用率維持在高檔，並推出新產品，本季營運有機會優於第2季，且在先進製程應用的市占率提高，後續表現可望隨大客戶向上。不過在精密刀具與鑽石砂輪業務方面，仍待整體製造業景氣回溫。
至於傳統砂輪業務，與工具機產業景氣連動，中砂上半年相關業務仍處於虧損狀態，下半年估計應可回溫，力拚損益平衡。
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