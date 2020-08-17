快訊

若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球首創！國衛院發表手機遊戲成癮評估量表

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北即時報導
短版手機手機遊戲成癮評估量表。圖／國衛院提供
短版手機手機遊戲成癮評估量表。圖／國衛院提供

國家衛生研究院今（17）日公布，該院群體健康學研究所助研究員主治醫師林煜軒，發展出全球第一套智慧型手機遊戲成癮評估量表（Problematic Mobile Gaming Questionnaire, PMGQ），可以運用這套評估量表來提早發現手機遊戲成癮的潛在族群。

國衛院表示，2016年，手機遊戲精靈寶可夢(Pokemon GO)在台灣掀起一股手機遊戲的熱潮，「抓寶」幾乎成了全民運動。好處是讓原本足不出戶的玩家願意走出家門，卻也發生邊騎車邊玩手機的情形，增加交通事故的潛在風險，引起社會憂心。

根據世界衛生組織（WHO）在2018年最新版的《國際疾病分類》（ICD-11）中，正式將「遊戲成癮症」（Gaming Disorder）歸類為精神疾病，並將過去使用的「網路成癮」聚焦在「網路遊戲成癮」上，針對沈迷於遊戲內容的行為進行相關研究。其中，網路遊戲成癮中的「手機遊戲成癮」類型值得關注，其判斷成癮的主要因素包括「過度沉迷，產生負面影響」、「耐受性」、「戒斷症狀」，也與傳統上的「成癮行為」相當類似。

林煜軒所發展的全球第一套智慧型手機遊戲成癮評估量表（PMGQ），量表共分為標準版（共12題）與簡式版（共四題）兩種版本。這套自陳式評估量表將提供手機使用者針對最近三個月接觸手機遊戲的情形進行自我評估。

研究發現，若是簡式版本的得分高於10分以上，就需注意可能有手機遊戲成癮的情形。研究成果刊登於2019年10月國際網路心理學頂尖期刊《網路心理學、行為與社群網路》（Cyberpsychology Behavior and Social Networking）。

林煜軒研究團隊針對全國10,775名國小四年級到高中三年級的學生做大規模調查，當中的113位高中生由精神科醫師／臨床心理師進行診斷性會談，以驗證手機遊戲成癮量表與專業人士評估結果的一致性。

研究結果發現，屬於手機成癮情形的使用者，除了使用手機的時間明顯較長以外，在手機遊戲的消費意願也跟著提高。研究進一步發現，在不同年齡層的學生中，手機遊戲的消費意願呈現明顯的差別，國小學童為21.4%，國中生為36.3%，而高中生則高達42.2%，皆明顯高於一般學生的手機遊戲消費情形，值得家長與師長多加關注。

林煜軒醫師補充說明，要判斷使用者是否有手機遊戲成癮的跡象，除了以手機使用時間來判斷之外，使用者是否出現成癮的典型反應也是評估的重要指標。

林煜軒醫師建議，民眾可以運用這套評估量表來提早發現手機遊戲成癮的潛在族群，同時搭配由林煜軒研究團隊自行研發的手機程式「Know Addiction」來瞭解手機使用時間的具體情形，並透過該程式的自動提醒功能，讓使用者進行手機使用的健康管理，讓國人享受手機帶來的便利之餘，也能建立良好的手機使用習慣。

手機遊戲 醫師 高中生

延伸閱讀

國衛院全球首創 4個問題評估手機遊戲成癮風險

影／國衛院發表DNA疫苗動物試驗效果 有效抑制新冠病毒

國衛院新冠肺炎疫苗傳捷報 倉鼠病毒量降至1%

安特羅與國衛院合作DNA疫苗 動物試驗證明具保護效果

相關新聞

中華電：5G與4G頻譜不同 不會相互影響上網速度

近期市場盛傳，電信業者加速建設5G網路，恐影響4G收訊。中華電信表示，兩者不互相影響，但在共構基地台啟用前會進行一次性暫...

華新投資上億置熔噴布產線 盼口罩成本下降回饋消費者

彰化口罩大廠華新醫材集團，因應全球疫情需求持續擴產，為確保防疫期間口罩其核心原料不短缺，已投入上億元建置三條熔噴布產線，...

台灣晶圓代工Q2營收年增33.1% Q3可望再創歷史新高

今年第2季台積電（2330）、聯電、世界先進等台灣主要晶圓代工業者營收表現亮眼；DIGITIMES Research分析...

日月光高雄擴廠 砸260億元蓋K13

5G新世代快速進展，相關半導體產品需求暢旺，為迎接產業鏈的爆發性成長，半導體大廠紛紛布局投資，日月光瞄準這股產業趨勢，將...

和碩Q3展望 遊戲主機、筆電帶頭衝

iPhone代工廠和碩（4938）在宣布百分百吃下子公司鎧勝-KY（5264）後，股價持續走強。展望第3季，受iPhon...

中華電6月客訴量大增 承諾5G施工前簡訊通知用戶

電信業5G開台，有消費者感覺4G變慢，中華電信回應，5G與4G頻譜不同，不會相互影響網速，但5G共構基地台啟用前會短暫影...

中砂本季業績 估年增5至10%

半導體再生晶圓與設備廠中砂（1560）上半年業績比去年同期小幅增長，法人估計，該公司本季業績可能介於與上季持平到小增5％...

華新科銷售價高認列佳邦 今年獲利拚10年次高

被動元件大廠華新科MLCC和晶片電阻平均銷售價格維持高檔，加上認列佳邦業績助攻，法人估華新科第3季和第4季業績各可突破百...

全球首創！國衛院發表手機遊戲成癮評估量表

國家衛生研究院今（17）日公布，該院群體健康學研究所助研究員主治醫師林煜軒，發展出全球第一套智慧型手機遊戲成癮評估量表（...

同欣電產品成長加併購效應 第3季和今年獲利拚高

同欣電下半年3大產品線成長可期，加上第3季完整認列勝麗財報效益，法人估同欣電第3季業績季增逾45%創新高，單季獲利可創2...

日月光K13廠今動土 創2,800個就業機會

封測大廠日月光，今（17）日在高雄楠梓加工區第一園區，舉辦日月光K13廠房動土典禮，典禮邀請到經濟部長王美花、經濟部加工...

郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

鴻海（2317）創辦人郭台銘今年來仍是不定期的買進鴻海股票，根據證交所最新公告，郭台銘繼3、4月買進鴻海之後，7月再買進...

熱門新聞

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

力晶 開發新冠解決方案

車市火熱 三大車廠狂加班

三大因素助攻 聯發科5G晶片出貨喊衝

紓困加碼？蘇揆：預算有限

宏碁、華碩NB訂單 看到年底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。