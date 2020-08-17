亞太電攻企業專網 攜矽格、資拓宏宇打造智慧工廠

亞太電信（3682）5G即將開台，企業專網服務率先啟動，今（17）日宣布攜手系統整合商資拓宏宇、IC封測大廠矽格共同打造5G智慧製造工廠，於工廠內部署5G專網，運用優質5G網路環境，導入智慧製造相關應用。

全球面臨人口高齡化，勞動成本上升趨勢下，促使製造業快速朝向智慧化發展，加上新一代行動通訊技術5G正式來臨，更易整合物聯網、人工智慧、大數據等新科技，協助傳統工廠數位轉型事半功倍。

根據國際市調研究機構預測，2020年全球智慧製造市場規模達2,147億美元，預計到2025年將上看3,848億美元，顯見智慧製造將迎來成長爆發期，逐年呈現大幅度躍進的發展趨勢。

亞太電信表示，此次與SI廠商資拓宏宇、IC封測大廠矽格聯手合作的企業專網智慧製造案例，徹底展現5G高速率、低延遲、大連結三大特性，建置安全可靠的智慧製造廠域環境，搭配SI廠商資拓宏宇即時顯示與控制技術，有效提升資訊匯集與分析的速度，以及IC封測大廠矽格半導體封測領域核心技術，可快速遠端調整製程，有助於提高產品檢測精準度、提升產品良率與產能。

亞太電信指出，除了矽格合作案外，企業專網服務接下來將相繼於半導體業、石化業、封測業等領域導入，面對跨領域的企業客戶，將視其需求規劃出最佳網路設計架構，並提供多元、客製化的應用服務解決方案，協助企業客戶打造完整端到端的高品質服務。

亞太電信長期致力推動智慧生活，持續引領技術與服務創新，早從4G時代起，便積極布局垂直領域應用，涵蓋製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大領域，為客戶量身打造最佳解決方案，未來將持續透過優質網路、創新技術和多元應用，並整合集團資源，發揮強大綜效，成為積極推動智慧轉型的企業客戶們最佳合作夥伴。