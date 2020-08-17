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台灣晶圓代工Q2營收年增33.1% Q3可望再創歷史新高
今年第2季台積電（2330）、聯電、世界先進等台灣主要晶圓代工業者營收表現亮眼；DIGITIMES Research分析師陳澤嘉表示，台灣主要晶圓代工廠第2季合計營收季增1.3%、年增33.1%；預估第3季合計營收在旺季效應加持下，成長動能可望續強，全年營收將上修近8%，挑戰500億美元。
陳澤嘉認為，全球新冠肺炎疫情惡化，供應鏈積極提升安全庫存，加上在家工作（WFH）、遠距教學等衍生需求遽增，抵銷部分受疫情影響而減弱的需求。
第3季旺季在5G手機與高效能運算（HPC）相關晶片陸續上市，及產能持續提升等帶動下，DIGITIMES Research預估，台灣晶圓代工業8吋及12吋產能利用率將維持高檔，三業者合計營收可望季增7.9%，營收規模再創歷史新高。
在疫情干擾下，今年手機、汽車等產品出貨恐出現雙位數年減，但第2季台灣晶圓代工客戶拉貨力道未減，DIGITIMES Research認為，除在家工作等疫情衍生需求抵銷部分疲弱的消費力道外，基於年初疫情衝擊供應鏈運作的經驗，在疫情未見緩和情況下，也使供應鏈拉升庫存水準以防斷鏈風險。
DIGITIMES Research預估，台灣晶圓代工業8吋及12吋產能利用率將維持高檔，三業者合計營收可望季增7.9%，營收規模再創歷史新高；同時，DIGITIMES Research將全年合計營收成長率上修近8%，修正後的營收規模將年增23.3%。
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