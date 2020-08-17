中華電：5G與4G頻譜不同 不會相互影響上網速度

近期市場盛傳，電信業者加速建設5G網路，恐影響4G收訊。中華電信表示，兩者不互相影響，但在共構基地台啟用前會進行一次性暫時關機，未來將以簡訊通知受影響用戶，讓用戶服務更完善。

中華電信表示，5G與4G使用的頻譜不同，不會相互影響上網速度；惟近期公司積極建設5G，5G共構基地台啟用前會進行一次性暫時關機，短暫影響4G用戶收訊。

中華電信強調，隨著5G建設加速，未來在施工前會以簡訊通知受影響的用戶，使客戶服務更為完善。

身為電信龍頭，中華電信在5G頻譜競標中，拿下關鍵頻道3.5GHz最大的90MHz頻寬，由於5G網路是架構在4G網路之上，因此中華電信持續建設4G網路，並加速5G網路建設計畫。

中華電信董事長謝繼茂日前表示，頻譜競標一結束，就啟動5G設備網路建設，當天下午就簽訂高達74億元的5G網路設備合約，6月30日中華電信5G開台時，全省22縣市都已建設2,000個5G基地台，涵蓋全台重要商圈、科學園區、50所大專院校，重要交通樞紐包含捷運、高鐵、機場跟高速公路，年底建設4,000座基地台，預計三年內建設超過1萬座5G基地台，5G建設比4G快很多。

5G網路建設初期，涵蓋率不高，還要仰賴4G網路基礎，因此中華電信在優化4G網路的腳步也未停歇。而5G技術優勢，更可提升速率，降低延遲，提供更多終端連結。

中華電信表示，想像從「高速公路」升級到「高鐵」的速度，5G將提供超高速上網體驗，當您下載一部8GB電影，透過4G大約花費2分鐘，用5G網路則只要約30秒就能完成。中華電信擁有5G最大頻寬90MHz，結合全台唯一的4G 5CA技術，理論峰值下載速率可接近2Gbps，可輕鬆享受需要高速率的應用服務，如VR/AR、4K影音等。

中華電信表示，運用穩定且可靠的5G低延遲特性，提供需要即時反應的各項創新服務，例如救災時運用無人機提供即時影像回傳，掌握即時災情，降低人員風險。今年中華電信更與KKBOX風雲榜合作，完成全台樂壇首次影音同步的異地共演，完美展現近乎零延遲的表演效果，享受絕佳視覺刺激體驗。

中華電信強調，是全台第一家同時提供NB-IoT/LTE-M物聯網技術的電信公司，可依產品之數據量、移動性、即時性等網路傳輸需求，選擇適合的行動通訊網路。未來5G將提供大量終端同時連接，讓物物相聯的網際網路，產生聯結與互動，提供「全面感知、可靠傳遞、智慧處理」的整合服務。