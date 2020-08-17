和碩Q3展望 遊戲主機、筆電帶頭衝

iPhone代工廠和碩（4938）在宣布百分百吃下子公司鎧勝-KY（5264）後，股價持續走強。展望第3季，受iPhone 12系列新機遞延上市影響，和碩看淡通訊業務。不過，筆電將延續上季強勁增長動能，預估出貨量季增10-15%，而遊戲主機將成為另一個成長主力，拉貨動能將從7月一路延續至第四季。

和碩近期股價持續走強，截至今（17）日連續兩天上漲，短線漲幅逾一成，今日盤中上漲逾4%，早盤最高來到70.4元，重新站上70元大關。

展望第3季，和碩總經理廖賜政指出，今年第1季受到新冠肺炎疫情影響，產能利用率沒那麼好，第2季產能利用率提升，目前來看，對下半年營運「審慎樂觀」，但還是有變數，最怕疫情翻轉，影響民眾消費意願。

和碩董事長童子賢引用廣達董事長林百里說法，「過去幾年消費者拿手機，但疫情發生讓民眾焦點拉回雲端及跟生產力有關的產品」而和碩從設備到終端消費產品，好幾個在本季展望都不錯。

和碩預估，運算（筆電、主機板與桌上型電腦）業務第3季展望，NB將延續上季動能，預估出貨量季增10-15%，至於桌機／主板則持續下滑，預估季減10-15%，通訊業務（智慧型手機與網通產品）受客戶產品規劃時程影響，預期本季營運將不如上一季度。

和碩看好第3季消費性電子業務（平板與遊戲機）進入傳統旺季，尤其家用遊戲主機將呈現明顯增長。由於兩大遊戲巨頭Sony、微軟都將在下半年發表新世代家用遊戲主機PS 5、Xbox Series X，身為主要組裝廠之一的和碩將明顯受惠，新機拉貨動能將從7月一路延續至11月。

不過，和碩釋出通訊產品第3季表現較弱，儘管和碩不針對單一產品及客戶評論。但市場普遍認為，這主要與今年蘋果iPhone 12系列新機遞延上市有關，進而影響主要組裝廠之一的和碩淡旺季時程。

和碩第2季繳出「三率三升」佳績，毛利率為4.4%，優於首季的2.2%與去年同期的3.4%；營益率由首季的負0.1%翻正為2%，年增1個百分點。淨利率為2.2%，較首季的0.6%與去年同期的1.2%出色。單季純益季增逾3.5倍，每股純益2.71元，為歷年同期最佳。