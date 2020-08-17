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日月光K13廠今動土 創2,800個就業機會

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
日月光。聯合報系資料照
日月光。聯合報系資料照

封測大廠日月光，今（17）日在高雄楠梓加工區第一園區，舉辦日月光K13廠房動土典禮，典禮邀請到經濟部長王美花、經濟部加工出口區管理處長黃文谷、高雄市長陳其邁、立法院委員劉世芳等人參加，預計未來該廠將創造2800個就業機會，也能進一步打造完整、先進的半導體產業聚落。

日月光K13廠房為地下2層、地上12層的建築，總面積逾3.2萬坪，將投資80億於廠房建置，完工後將再投資180億，擴充先進封裝產能，預計2023年完工，預估滿載年產值可達5億美金，可望創造2,800個就業機會，延攬半導體專業人才，持續穩定台灣半導體產業在5G市場的關鍵地位。

經濟部長王美花表示，台灣半導體產業鏈在全球具備舉足輕重的地位，以專業分工與群聚效益等優勢獨步全球，日月光為全球封測龍頭大廠，本次於楠梓園區擴大投資，帶動地方就業、延續產業競爭力，經濟部也將持續投入產業智慧化、數位轉型及創新應用三大行動方案，建立更完備的半導體生態，扶植國內的材料與設備產業。

高雄市長陳其邁表示，美中貿易戰為半導體產業帶來影響，世界正面臨供應鏈重組的局勢，未來將推動高雄成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」，期許橋頭科學園區的設立，得以吸引更多國際大廠投資，同步串起南部科技廊道，將南台灣升級為全球最有價值的先進半導體產業聚落。

日月光半導體執行長吳田玉表示，K13廠房以「智慧科技、綠能環保、員工照顧」三位一體設計理念打造，以高階封裝技術為核心，發展5G+AIoT智慧工廠完整解決方案，並藉由高速網路串聯達成零缺點、高效率、最即時的半導體封測5G智慧製造大樓。5G是新技術，也是爆發性生意，日月光將持續投入先進製程，整合高雄地區研發及科技專才，掌握未來半導體產業發展先機，發揮在全球半導體產業的影響力。

K13廠房的興建，代表日月光5年6廠投資計畫的階段性成果，將楠梓加工區第二園區的智慧創新能量擴展至第一園區，與「楠梓加工區鑽石場域更新計畫」投資建造的高端封裝製程K18廠，持續超前布局，打造高雄成為更完整的半導體產業聚落，帶動產能高峰。

半導體 日月光 經濟部

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