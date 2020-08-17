郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

今年是5G鳴槍起跑年。在這個知識光速的年代，萬物互聯的急速改變，不論是國家、政黨、企業、教育，全都面臨急速轉型的衝擊。聯合報今天的幾則新聞，都讓我們嗅到新時代急變的壓力與陣痛，在社會各個角落各個領域，產生了新的問題，需要我們正視解決。

2020-08-17 06:00