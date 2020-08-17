郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張
鴻海（2317）創辦人郭台銘今年來仍是不定期的買進鴻海股票，根據證交所最新公告，郭台銘繼3、4月買進鴻海之後，7月再買進430張，個人總持股增至134萬2,198張，累計今年來已買進4,260張鴻海，買進金額逾3億元。
根據公開資訊觀測站資料顯示，郭台銘在2018年11月開始增加鴻海持股，一路買到2019年6月，連續8個月買進鴻海股票，合計加碼買進4萬460張，持股達133萬7,938張。
在中斷8個月後，今年3月再度加碼買進鴻海股票3,740張；4月則再加碼買進90張；最新資料顯示，雖然5、6月郭台銘並未買進鴻海股票，但7月則是再買進430張，以7月鴻海股票均價約83.88元計算，買股金額逾3,600萬元。
統計郭台銘今年來已有3個月買進鴻海，合計今年來買進鴻海達4,260張，以各月的股票均價計算，合計已投入約3.17億元。
鴻海今（17）日以80.7元，上漲0.3元開出，盤中力守平盤。
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