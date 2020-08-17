聽新聞
test
0:00 / 0:00

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
中華電信六月底５Ｇ開台，六月行動通訊申訴量比去年同期增加近四成，是五大電信唯一客訴成長的業者。 圖／聯合報系資料照片
中華電信六月底５Ｇ開台，六月行動通訊申訴量比去年同期增加近四成，是五大電信唯一客訴成長的業者。 圖／聯合報系資料照片

５Ｇ建設真的會讓４Ｇ短暫變慢！ＮＣＣ近日公布分析報告顯示，中華電信六月行動通訊申訴量比去年同期增加近四成，是五大電信唯一客訴成長的業者，主要原因包括「基地台建設改接」，以及網路流傳的「建設５Ｇ導致４Ｇ變慢」。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供
網友掀起各種「陰謀論」，認為業者會刻意降速，逼消費者升級，但是電信業者一致表示「不會這樣做」。

中華電：基地台共構是原因

中華電信行動通訊分公司副總經理胡學海表示，有關網速的申訴從二月因疫情民眾開始在家上班及宅經濟需求大增而大幅增加，中華電信用戶最多，所以申訴暴增的情況也就相對明顯。

胡學海不諱言５Ｇ基地台目前幾乎採取與４Ｇ基地台共構方式，在控制連結（control link）部分仍走４Ｇ基地台，當５Ｇ基地台建設完成、要啟用上線時，要把整個共構基地台「關機」，造成４Ｇ基地台範圍內約十幾分鐘沒有網路訊號，這也是部分申訴增加的原因。

上線後就不會影響４Ｇ收訊

胡學海說，中華電信六月底５Ｇ開台前，已完成兩千多個５Ｇ基地台設置，今年底前目標完成四千個，明年則計畫完成八千個，優先順序為「話務量大」，也就是「活動人口較多」區域，再到次都會區、風景區，最後往偏鄉架設。每個共構基地台在上線前都只會被關機一次，上線後就不會影響４Ｇ收訊。

不過，其他電信業界人士分析，５Ｇ基地台建設改接的影響，大多在深夜，對於用戶帶來的不便「距離要成立一樁申訴案還非常遠」，申訴量的飆高，和５Ｇ開台未必有絕對關係。

ＮＣＣ：其他業者客訴減少

據ＮＣＣ六月通訊消費申訴分析報告，五大電信業者單月共有四三二件申訴案，其中中華電信單月行動通訊申訴案件有一三四件，遠高於去年同期的九十八件，年增約百分之卅七；而其他業者反而是減少一成以上的客訴量。申訴案中，又以「通訊連線品質」為大宗。

ＮＣＣ分析中華電信「通訊連線品質」遭申訴主因有七項，包括因基地台建設改接，短暫停止服務，導致申訴；網傳「建設５Ｇ導致４Ｇ變慢」，網友紛紛表示網速變慢；尖峰時段網速較慢，或雖上網正常仍覺得速率不夠快；室外信號涵蓋正常，但室內部分區域或室內深處收不到信號；因抗爭而拆基地台，造成鄰近區域信號涵蓋不良；以及少數消費者在妥善處理後，仍重複申訴相同問題等。

今年一月五大電信業者申訴量皆比去年同期減少，二、三月疫情升溫後，申訴案量均變多；不過，到了六月，各業者申訴量都緩解，只有中華電信卻再創年增百分之卅七的「爆量投訴」。

基地台 中華電信 5G

延伸閱讀

中國5G手機滲透率加快 帶動零組件供應自主化

3GPP在5G網路技術規範Release 16版本加強物聯網直接通訊技術

中華電信5G客戶 體驗首場虛擬演唱會

中華電信聘任陳宇紳 擔任執行副總經理兼財務長

相關新聞

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

５Ｇ建設真的會讓４Ｇ短暫變慢！ＮＣＣ近日公布分析報告顯示，中華電信六月行動通訊申訴量比去年同期增加近四成，是五大電信唯一...

創業之星／郭大經給建言 達標快串聯上下游

中華開發創新加速股份有限公司總經理郭大經分析，全景的應用在未來極具發展性，因為5G世代來臨，帶動AR╱VR應用愈來愈多，...

創業之星／達標智源 翻轉手機直播

新冠肺炎疫情蔓延全球，世界掀起一場「防疫大戰」，進而帶動居家上班、遠距教學等生活型態，這兩種模式要運作的順利，關鍵之一就...

創業之星／達標智源執行長江文杰…實踐4P哲學 燃燒創業魂

傳統行銷4P，指的是Product （產品）、Price （價格）、Place （地點）、Promotion （促銷），...

非蘋9月新機連發 帶旺台鏈

蘋果證實新一代iPhone將會遲到數周，意味往年非蘋大多避開的9月，將出現市場新機供貨缺口，值此良機，包括三星、華為、小...

輝達推顯卡 板卡廠樂

輝達（NVIDIA） 下世代顯卡即將登場，輝達宣布，將於9月2日舉行GeForce特別活動，市場看好，執行長黃仁勳將發表...

超微出招迎敵 撼訊、華擎補

輝達（NVIDIA）新品即將問世，顯卡頭號競爭對手超微（AMD）早已提前布局，預計將於今年底前推出Radeon RX R...

三星、華為折疊機 大對決

今年手機市場亮點除了5G機種，折疊手機依舊受到矚目，9月三星、華為新一代折疊手機將正面對決。三星日前已亮相Galaxy ...

蘋果智慧表 強打健康監測

儘管新一代iPhone將遲到，目前傳出Apple Watch 6仍將如期在9月推出，並具備血氧偵測功能。由於新冠肺炎疫情...

FII攻5G小基地台 本季開始大量出貨

鴻海子公司工業富聯（FII）董事長李軍旗表示，工業富聯一定會秉承扎根大陸、布局全球的經營理念，緊抓大陸如火如荼的新基建機...

熱門新聞

桃機三航廈興建恐難組國家隊 外商主導機會大

5G手機價格下滑帶動滲透率 台廠封測吃補

法德藥調整歐洲市場營運 子公司宣告破產

房市跟著產業園區走 興富發「愛琴海」三周狂銷250戶

公股銀承作紓困貸款逾八成 立院示警：未來信用風險高

基本工資18日審議 學者研判微幅調漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。