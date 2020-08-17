行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

５Ｇ建設真的會讓４Ｇ短暫變慢！ＮＣＣ近日公布分析報告顯示，中華電信六月行動通訊申訴量比去年同期增加近四成，是五大電信唯一客訴成長的業者，主要原因包括「基地台建設改接」，以及網路流傳的「建設５Ｇ導致４Ｇ變慢」。

圖／聯合報提供 網友掀起各種「陰謀論」，認為業者會刻意降速，逼消費者升級，但是電信業者一致表示「不會這樣做」。

中華電：基地台共構是原因

中華電信行動通訊分公司副總經理胡學海表示，有關網速的申訴從二月因疫情民眾開始在家上班及宅經濟需求大增而大幅增加，中華電信用戶最多，所以申訴暴增的情況也就相對明顯。

胡學海不諱言５Ｇ基地台目前幾乎採取與４Ｇ基地台共構方式，在控制連結（control link）部分仍走４Ｇ基地台，當５Ｇ基地台建設完成、要啟用上線時，要把整個共構基地台「關機」，造成４Ｇ基地台範圍內約十幾分鐘沒有網路訊號，這也是部分申訴增加的原因。

上線後就不會影響４Ｇ收訊

胡學海說，中華電信六月底５Ｇ開台前，已完成兩千多個５Ｇ基地台設置，今年底前目標完成四千個，明年則計畫完成八千個，優先順序為「話務量大」，也就是「活動人口較多」區域，再到次都會區、風景區，最後往偏鄉架設。每個共構基地台在上線前都只會被關機一次，上線後就不會影響４Ｇ收訊。

不過，其他電信業界人士分析，５Ｇ基地台建設改接的影響，大多在深夜，對於用戶帶來的不便「距離要成立一樁申訴案還非常遠」，申訴量的飆高，和５Ｇ開台未必有絕對關係。

ＮＣＣ：其他業者客訴減少

據ＮＣＣ六月通訊消費申訴分析報告，五大電信業者單月共有四三二件申訴案，其中中華電信單月行動通訊申訴案件有一三四件，遠高於去年同期的九十八件，年增約百分之卅七；而其他業者反而是減少一成以上的客訴量。申訴案中，又以「通訊連線品質」為大宗。

ＮＣＣ分析中華電信「通訊連線品質」遭申訴主因有七項，包括因基地台建設改接，短暫停止服務，導致申訴；網傳「建設５Ｇ導致４Ｇ變慢」，網友紛紛表示網速變慢；尖峰時段網速較慢，或雖上網正常仍覺得速率不夠快；室外信號涵蓋正常，但室內部分區域或室內深處收不到信號；因抗爭而拆基地台，造成鄰近區域信號涵蓋不良；以及少數消費者在妥善處理後，仍重複申訴相同問題等。

今年一月五大電信業者申訴量皆比去年同期減少，二、三月疫情升溫後，申訴案量均變多；不過，到了六月，各業者申訴量都緩解，只有中華電信卻再創年增百分之卅七的「爆量投訴」。