致遠產學共創中心啟用 施振榮：將扮演產業升級火車頭

交通大學台南校區「致遠產學共創中心」14日正式啟用，致遠基金會董事長施振榮表示，面對國際化的新挑戰，台灣產業要朝高附加價值的方向轉型邁進，關鍵就在建構產學共創的新機制，「致遠產學共創中心」寫下新里程碑，未來將扮演台灣產業轉型升級的火車頭。

台灣產業為了邁向國際化，施振榮指出，從1966年成立加工出口區到1981設立科學園區，而今在台南交大校園啟動產學共創中心的研究園區，具有時代性的重要意義，將透過產學共創來建立產業轉型升級的新機制。

施振榮強調，未來如何建構產學共創的新機制，同時塑造研究園區的新文化需要大家共同努力，目前是要帶領台灣再往前一大步，為此就要建構一個可以共創價值且利益平衡的新機制，而包括產業、企業、學校、教授、學生等都是利益相關者，需要大家一起攜手共創。

他指出，「致遠產學共創中心」未來將扮演領頭部隊的角色，加上在致遠樓之後，即將籌建同行樓，未來兩大產學共創中心的研究園區將成為台灣產業轉型升級的火車頭，將為台灣加工出口區及科學園區的製造基地提升價值的關鍵元素。

尤其致遠樓沒動用到政府的預算，只由學校提供校地，並找企業來共同建造。施振榮表示，這是相當創新的新模式，由於沒有政府採購法的限制，成本相對較低，速度也快很多，在政府政策支持下，大家「依法創新想辦法」，引進民間的活力來提升國家整體競爭力。

最後，施振榮也特別感謝交大校友的支持與投入。他指出，過去交大在台灣復校時，校友就扮演關鍵角色，此次校友再次秉持飲水思源的精神，回饋學校，並發起成立喜馬拉雅計畫，將由校友們捐贈專案校務基金，配合交大未來投入產學共創，目標要讓交大邁向成為偉大的大學。

施振榮強調，喜馬拉雅計畫捐贈的產學共創校務基金，也將建構共創後的回饋常態機制，在企業發展過程中，有利潤就回饋學校，讓學校在政府預算外，有更多資源的挹注，建立起良性的發展循環，打造一個產學共創的新王道生態。