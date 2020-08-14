「5G應用新領域」論壇 產官學精英與談為人才找方向

根據國際市場調查機構Gartner預測，全球無線通訊基礎建設產值，2021年將突破360億美元(約1兆600億元新台幣)。搶攻電信設備商機，經濟部與美國網通大廠思科聯手，帶領台廠打造全台首座5G開放架構場域，政府領軍協助產業打造利多，而在消費面，隨著5G正式開台，具備「大頻寬、高速率、低延遲」三大特性的5G也同時帶動了多元應用的可能性，從硬體開發、軟體設計到電腦周邊應用等產業接力受惠，為了提前布局5G商機，產業上中下游對人才的需求也快速浮現。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，5G的未來應用無遠弗屆，為了展現產官學界對5G產業的重視，1111人力銀行與台灣區電機電子工業同業公會共同主辦「5G應用新領域論壇」，邀請交通部常務次長祁文中、經濟部工業局局長呂正華、5G產業聯盟理事長許介立蒞臨，同時請到產業界及學界的重量級代表主講，包括遠傳電信副總經理李明憲主談「5G智慧製造的創新應用模式」、D-Link友訊科技副總經理李根國主談「5G IOT的應用」、台灣智慧駕駛執行長沈大維主講「自動駕駛X 5G應用及商業模式」、清華大學電資學院院長黃能富主講「福爾摩沙食力崛起 5G在智慧農業的應用」、Cisco台灣思科系統業務總經理王植煇主講「5G應用新領域」，為5G產業前瞻匯流提出見解，活動於8月20日上午9點30分假台北君悅酒店3樓凱悅I廳舉辦，名額有限，歡迎對5G產業有興趣的民眾，透過5G應用新領域論壇官網(https://www.1111.com.tw/event20/forum5G/)盡速報名。

從1111人力銀行的職缺資料庫進行分析，以5G作為關鍵字的工作機會數在5G開台後迅速成長2成，年成長更高達6倍，看出企業界對5G人才的需求激增，進一步從求職面來觀察，上班族以5G作為關鍵字搜尋工作的比例也增加3成，5G已然成為顯學。

何啟聖分析，新冠肺炎疫情讓產業因為危機加速轉型，再加上5G開台，促使產業界對相關人才的需求快速增加，整個5G產業供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車、智慧型手機、VR/AR應用等多元產業都在搶人才，透過「5G應用新領域論壇」中產官學界的深度交流，點亮產業願景，也為人才找到方向。