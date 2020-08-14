宏碁巴西電競筆電市佔過半 雄霸電競地位

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競筆電6月份以26.5%市佔率奪下泛美地區銷售第一，其中在南美洲市場巴西以56.8%、哥倫比亞以43.3%衛冕冠軍之位，更坐穩南美洲電競筆電龍頭地位；第二季巴西亦以52%、哥倫比亞以42.7%市佔率，分別創下十一及七個季度冠軍寶座。

宏碁表示，上半年受疫情影響，電腦市場需求增加，泛美地區電競筆電自今年3月起轉為正成長，6月份以31%年增率創今年新高。巴西及哥倫比亞為南美市場電競重鎮，宏碁電競筆電長期在巴西及哥倫比亞市場以近半的市佔率領先群雄。宏碁積極贊助電競賽事及網路行銷等活動，成功打響旗下Predator產品及為電競研發的創新技術，電競產品的獨家散熱技術及產品與遊戲的組合銷售，也為玩家帶來全新的電競體驗。