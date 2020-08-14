和碩收購鎧勝 外資維持原評等居多、小幅上修目標價

和碩（4938）宣布將收購鎧勝-KY，外資認為不致於對財務造成明顯影響，但仍面臨iPhone組裝市場競爭惡化的窘境，多家外資維持原先的評等，從劣於大盤表現到持有、加碼都有，目標價也有小幅上修至68元。

和碩將以每股87.5元收購鎧勝-KY，外資最新出爐的報告多維持原先評等，目標價則介於60~74元，其中亞系外資重申持有評等，目標價由63元調高到68元；另一家亞系外資重申劣於大盤表現評等，目標價由60.22元上修到62.53元。

日系外資認為，和碩收購鎧勝應不會對財務造成明顯影響，重申持有評等，目標價維持60元。

美系外資表示，和碩併鎧勝有助垂直整合，可望有更多商機及合作機會，看好iPhone新機和遊戲主機換機潮將推動獲利成長，重申加碼評等，目標價維持74元。

亞系外資表示，鎧勝私有化有助和碩提升效率及獲利成長空間，但和碩仍面臨iPhone組裝市場競爭惡化的情況，重申中立的持有評等，目標價由63元調高到68元。

另一家亞系外資看好筆電出貨仍有成長空間，但審慎看待立訊的競爭，重申中立評等，目標價維持62.6元；另一家亞系外資則是重申劣於大盤表現評等，目標價由60.22元上修到62.53元。

和碩今（14）日以67.3元開高，一度拉升至67.7元，盤中漲幅7.56%。