訊連研發有成 搶攻AI防疫商機

訊連科技（5203）近來在AI臉部辨識領域屢創佳績，旗下產品FaceMe陸續獲美、日等地企業採用，訊聯也將在8月19日到22日舉辦的「台灣機器人與智慧自動化展」中，於「防疫專區」展出專為後防疫時代設計的多款解決方案，包含提供口罩偵測、臉部辨識及體溫量測的FaceMe® Health，以及整合智慧安控和口罩偵測的FaceMe® Security。

目前新冠肺炎疫情在各國仍然嚴峻，即使是疫情管控優異的台灣也鬆懈不得。訊連指出，衛福部日前宣布進出八大類場所強制配戴口罩，進出辦公室、公共運輸及公共場合等場所，配戴口罩並量測體溫，都是防疫新生活中不可或缺的措施；不過，一般體溫量測站須由專人負責，使用額溫槍或熱感攝影機進行量測，除耗費人力外，也隱藏潛在的接觸風險。

訊連科技全新推出的FaceMe® Health，提供口罩辨識、身分辨識、體溫量測及即時警訊的一站式健康量測解決方案。透過AI技術，FaceMe® Health可辨別訪客是否配戴口罩，或有口鼻露出、以手摀住口鼻等不當配戴或假冒情況，更可在配戴口罩時進行身分辨識，達到95%辨識率。此外，搭配相容熱感攝影機或具備體溫量測功能的IP攝影機，FaceMe® Health也可以支援體溫量測功能，即時偵測訪客額溫。當偵測到未配戴口罩或有發燒等狀況時，FaceMe® Health可透過U Alerts即時警訊功能通知保全人員進行處理，協助辦公場所及公共場合在入口處打造非接觸性的健康偵測站。

FaceMe® Security則為一款專為智慧安控設計的加值軟體，可運行於工作站、伺服器或VMS（video management systems）等多種環境。FaceMe® Security可在安控場景中偵測人臉，與資料庫比對，在偵測到特定人物時以即時通訊通知相關人員。在這次的自動化展中，訊連科技將搶先公開FaceMe® Security的全新功能，可整合口罩偵測、身分辨識及體溫量測等資訊，為智慧辦公室、智慧製造、智慧零售等場域，打造整合安控、出勤及健康監控等多樣化功能解決方案。

訊連科技執行長黃肇雄表示，後防疫時代來臨，配戴口罩及體溫量測是進出各式場所必要的防疫作為，訊連透過先進的AI技術讓健康量測流程自動化，可有效偵測口罩配戴狀態、量測體溫，也減少接觸的風險。