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華為庫存將用罄！外資砍矽力 目標價1,850元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
矽力早盤跌幅一度達7%。券商軟體
矽力早盤跌幅一度達7%。券商軟體

「千金股」矽力-KY（6415）受惠華為大單，一度被外資圈捧到2,000多元天價，但摩根大通最新報告反向降評，指出華為因美國禁令禁錮，晶片庫存恐在明年下半年用罄，進而衝擊矽力動能；投資評級降到「中立」，目標價從1,500元調整為1,850元。

矽力前波攻上2,065元天價後，走勢明顯轉弱，今天因降評利空，更跳空跌破季線、下探1,625元低點，盤中跌幅達7%。

摩根大通表示，矽力前波飆漲，最大動能是華為基地台拉貨，但美中科技角力愈演愈烈，若美國再不放寬禁令，預測華為晶片庫存將在明年下半年用罄，導致明年獲利放緩。對此矽力雖也積極擴大非華為客戶的訂單布局，但很懷疑這些需求能填補缺口。

摩根大通指出，矽力展望下半年表現強勁，居家辦公、5G基地台和固網設備需求成長，矽力樂觀第3季和下半年營收優於前一季及上半年。第2季表現疲弱的消費電子和自動化業務也將回溫，短期動能沒大問題。

但摩根大通認為，市場長線對於矽力出貨、獲利的預測太樂觀，特別是華為庫存即使用光，也有看法認為中興通訊的需求足以彌補，然而中興在美國監視下，能否完全拿下華為的份額，有很大疑慮，其次矽力供貨給中興，毛利可能也沒華為那麼好。

不過矽力談到，2022年伺服器主機板的營收比重可達5%，摩根大通認為，是值得追蹤的潛力因子。全球伺服器主機板PMIC潛在市場規模超過10億美金，這類產品也有不錯毛利，其中，大陸伺服器業者囊括20%的份額是主動能，未來每顆晶片單價（ASP）樂觀情境下，上看50-100美金甚至更高。

摩根大通表示，矽力明年獲利有隱憂，但若新產品開發順利，華為禁令被鬆綁，矽力前景仍有可為。最新對其今、明、後年每股純益（EPS）預測調整為35元、45元、59.7元。

矽力 華為 摩根

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