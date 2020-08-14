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松翰上半年受惠於疫情 下半年多項應用再接棒

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

微控制器(MCU)廠商松翰（5471）有新冠肺炎疫情帶動的醫療應用需求，第2季營收與獲利雙創歷史新高。雖然後續耳溫槍應用的需求不見得會如之前強勁，但法人估計，該公司接下來其他應用需求也開始回溫，所以下半年業績應仍可優於去年同期。

松翰日前已公布第2季財報，第2季合併營收為14.9億元，季增近八成，年增六成，獲利為3.32億元，季增1.3倍，年增1.59倍，每股純益為1.98元。

松翰上半年合併營收為23.25億元，年增率達五成，毛利率也達45%，明顯優於去年同期的39％，獲利為4.76億元，年增幅度達1.81倍，每股純益為2.84元。

松翰的三大產品線，包括消費性IC、微控制器與多媒體IC。其中在MCU業務方面，松翰在整合型MCU領域，提供完整的高精度量測與醫療保健方案。上半年疫情因素為松翰帶來大把耳溫槍應用訂單，使得該公司整合型MCU出貨比重大增，去年相關比重只有18％，今年上半占比達53％。

由於疫情帶動市場需求突然爆發，松翰的耳溫槍應用從3月到第2季大量出貨，不過松翰表示，從7月開始，血壓計與血糖儀等應用的出貨也開始回溫，估計相關出貨情況會優於上半年。同時，通用型MCU下半年的需求也可望回籠，主要應用於消費性電子與小家電等終端產品。

同時，松翰的USB影像產品分為NB應用與非NB應用，今年受惠於在家工作情況增加，有視訊會議需求，不少人額外添購外掛攝影機，因此也帶動其上半年USB影像產品業績。另外，松翰的OID光學識別產品，應用在線上學習，所以在上半年疫情環境中表現也很好。

松翰 疫情

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