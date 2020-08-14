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獲利雙暴衝及併購大利多 外資升和碩、廣達

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
和碩董事長童子賢。報系資料照
和碩董事長童子賢。報系資料照

和碩（4938）第2季獲利攻頂，同步併購鎧勝（5264），外資圈最新看法普遍偏多解讀，滙豐認為和碩獲利能力改善優於預期，並將目標價提高到68元。此外，同為代工大廠的廣達（2382）第2季獲利也大增，摩根大通將目標價從76元跳升到90元。

主要外資對和碩最新看法，包括大和資本重申「持有」，目標價60元，滙豐維持「持有」，目標價63元調升到68元，摩根大通「優於大盤」、目標價74元，麥格理「中立」、目標價62.6元。

滙豐表示，和碩上一季受惠iPhone SE2熱銷，產能拉升帶動毛利率勁揚，旗下事業體也有更好的獲利和評價表現，助財報表現大振。併購鎧勝有利強化集團垂直整合外，和碩強調併購不另外募資、也不影響高配息政策，事件利多解讀。

進入第3季，滙豐預期，和碩營收將持平第2季，較市場預期成長6%略為放緩，營益率也可能從第2季的2%，下滑到1.5%，因為新款iPhone量產會出現產能調整。但第4季表現將大幅改善，估單季營收季增29%，達4,284億元，營益率也提高到1.73%。

不過，滙豐認為，iPhone組裝仍面臨日益增加的競爭壓力，長線將有愈多競爭者威脅和碩代工地位，而集團現在仍有高達六成的營收來自iPhone，因此雖然調高財測，但維持「持有」評等。2020-2022年預估每股純益（EPS）7.09元、6.83元、7.25元。

摩根大通表示，和碩雖然溢價併購鎧勝，但集團獲利能力將進一步提升，市場將利多解讀。至於廣達上一季EPS衝上八年高點，展望第3季雖然有產品組合調整影響毛利率，但集團看好營益率和第2季差不多，持續樂觀NB／伺服器需求，動能優於預期。

摩根大通指出，廣達企業級伺服器訂單成長，有望在產業庫存調整之季逆勢突圍，預估今明年伺服器收入穩健成長9%、19%。整體2020-2022年EPS上修為6.21元、6.12元、6.6元。

和碩 併購

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