旭東上半年獲利優於去年 看好面板漲價有助設備需求

興櫃關鍵製程設備廠旭東（4537）公布半年報，累計上半年營收10.8億元，年減26.25%；毛利率39.89%；每股純益（EPS）1.27元，較去年同期0.82元增加。旭東表示，雖營收較去年同期衰退，但受惠於新產品推出，產品組合毛利轉佳，因而獲利仍較去年同期成長。

旭東表示，目前兩岸主要面板廠皆為其客戶，上半年雖因疫情影響，客戶資本支出遞延，進而影響營收，然旭東於2019年推出的多款全自動生產設備，由於切中客戶需求，並有效提升生產效率，包括超窄邊框全自動生產線、OLED專用設備等之銷售陸續增溫，近期銷售增溫，在新設備銷售帶動下，使旭東獲利在疫情影響下仍保持成長。

旭東指出，下半年隨著各國陸續解封及韓廠關廠效應，預期面板產業供需趨向平衡至吃緊。在全球主要國家刺激經濟的措施下，品牌廠為下半年促銷檔期啟動備貨，帶動電視面板的需求回升，此外，隨著LGD與三星陸續關閉7及8.5代線產能，陸系面板廠接手韓廠於中國大陸工廠，此輪供需調整大致底定，整體產業供需漸趨健康。

根據研調單位預估，預期第三季面板報價可望持續上漲，第四季持平至小跌，2021年則續漲。旭東表示，由於陸廠市占率提升，對著重兩岸客戶的旭東有利，且預期因報價上漲，陸廠重回獲利後，新產線投資將轉趨積極，可望帶動旭東液晶面板（LCD）實裝全自動生產線設備及OLED相關設備需求。