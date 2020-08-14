友銓提列商譽減損Q2續虧 下半年衝刺服飾新品銷售

友銓（5321）日前公告今年第二季財報，第二季單季合併營收5.45億元，季增21.8%，年增94.6%；由於100%合併美而快，提列商譽減損約2,100萬元，稅後純損約700萬元，每股虧損0.28元，連續兩季虧損。累計上半年，友銓合併營收9.58億元，年增64%；稅後虧損1,200萬元，每股虧損0.43元。

友銓表示，第二季逐步進入電商服飾產業旺季，加上印刷電路板（PCB）業務持續受惠轉單效應，推升本業穩定成長，合併營收相較去年同期成長94.6％，營業利益2,500萬元，為近七季以來表現次佳一季。提列商商譽減損導致虧損，但僅會影響當期損益，並無實際支出，因此並不影響公司現金流，以及公司實質獲利的成長動能與未來的股利政策。

友銓第二季毛利率29％，較去年同期增加2個百分點，來自於服飾電商業務快速成長所帶動，目前服飾電商業務占比已達59％，惟電商業務的管銷費用亦較高，致營業利益表現未能與營收成長性同步。

友銓表示，公司已於6月完成100％合併美而快動作，將可整合公司旗下各品牌服飾電商資源，達到商品設計、美學設計、市場資訊、供應鏈整合、商品配送與倉儲共享之效益，進而提升商品設計效益及降低營運成本，提升本公司整體營運績效，預期未來隨著營收規模成長，且合併美而快效益逐漸發酵，獲利成長可望與營收成長同步。

友銓7月合併營收1.95億元，續創單月新高，較去年同期增加98.7％；累計前七個月合併營收11.52億元，年增69%。展望下半年，友銓表示，下半年服飾電商會以新品銷售為主，今年4月以前曾發生的供應鍊斷鍊問題，下半年已無此疑慮，在100％合併美而快後，預期下半年效益將會持續發酵。

友銓指出，公司現已是國內女裝服飾電商品牌的領導業者，未來還將持續多角化發展新品牌與新商品，並會逐漸放大海外銷售目標，目前旗下各女裝服飾品牌的海外銷售比重自5-15％不等，未來期能加大海外市場滲透率。