廣達盤中填息！ 擠下鴻海重登代工股王寶座

廣達（2382）看好筆電動能持續，預估第三季出貨量季增二位數，帶動股價雄風再起，早盤最高來到82元，股價大漲逾8%，不僅重新站上80元大關，也一度填息81.8元價位，擠下鴻海（2317），重新登上代工股王寶座。

廣達預估第三季NB出貨雙位數季增，今年全年雙位數成長，明年筆電還是會成長，廣達董事長林百里指出，無論筆電或雲端業務都是正向看待，目前第四季看法已經比較清楚了，需求還是比較旺盛，現在是需求很大供應鏈跟不上，如果零組件供應充足，出貨量成長還可以更多。

林百里表示，無論筆電或雲端業務都是正向成長，目前第四季看法已經比較清楚了，需求還是比較旺盛，過去季節影響很大，現在是需求很大供應鏈趕不上，訂單多於材料，第一次發生這種情形，材料還是缺少，趕不上訂單。

廣達副董事長梁次震表示，台灣很幸運已經全數開工，但包括東南亞 、歐美， 無論是半導體或零組件也好，其實到現在都沒有百分百開工，廣達第三季在筆電會有不錯的進步，但如果有更多材料成長會更快。

廣達在居家工作（WFH）、遠距教學需求暴增下，第二季筆電出貨1,450萬台，表現優於預期。在筆電帶動之下，第二季營收來到2,701.82億元，季增42%、年增9.9%。

廣達第二季毛利率6.2%，季增1.3個百分點、年增1.4個百分點。營益率3.5%，季增2.2個百分點、年增2個百分點；儘管營益率、毛利率增加，但廣達第二季業外出現11.06億元大筆匯損，主要是因新台幣升值影響。

而子公司廣明因專利權訴訟事件，導致第二季虧損，也牽連到廣達。在這兩部分影響下，廣達第二季稅後純益降至62.52億元，季增142.4%、年增57.6%，每股盈餘1.62元。