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聯發科：未助華為繞道下單

經濟日報 / 本報即時報導

近日外媒傳出，華為無法取得台積電產能支援，可能將旗下手機晶片廠海思股權出售予聯發科，藉由聯發科下單台積電，繞過美方禁令尋找出路最為可行，對此聯發科（2454）鄭重否認並駁斥。

聯發科強調，該公司一向遵循相關全球貿易法令規定，旗下手機產品均為標準品，並無任何為特定客戶特製情事，海思股權出售予聯發科也是「完全不可能的事」。

國內IC設計業者表示，聯發科是全球第四大無晶圓廠半導體公司，其生產的晶片一年驅動超過15億台裝置，年營業額規模近2,500億元，雖然聯發科與華為有生意往來，但實在不需要為了華為繞道下單而涉險。

另外，近年來聯發科雖然積極尋求購併對象，就算華為有意願，在此風尖浪頭上，聯發科從商業考量，不會、也不願去做此大不韙之事。

據悉，聯發科對外界傳華為透過聯發科下單繞過美方禁令的不實傳聞震怒，透過對外窗口鄭重澄清指出，聯發科一向遵循全球貿易法令規定，所有貿易行為絕對符合全球貿易法規。

聯發科並透過重大訊息指出，該報導絕非事實，相關市調機構揣測海思股權出售予聯發科，更是子虛烏有的事。

法人表示，5G世代初期，聯發科在中高階產品取得產業有利位置，中高階5G晶片「天璣800」獲得中國大陸主要手機品牌OPPO、vivo等指標大廠陸續導入。

新興市場中，除了印度市場因疫情影響，其他地區需求回穩，整體4G手機晶片出貨相對穩定，加上在家辦公、遠距教學刺激平板及ChromeBook 需求，今、明兩年營運無虞，相較於華為訂單影響性逐漸被稀釋。

聯發科 華為 手機

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