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鎧勝加重和碩負擔？童子賢：風險跟機會並存

經濟日報 / 記者謝艾莉吳凱中／即時報導

和碩（4938）吃下鎧勝-KY（5264），未來後者將下市，儘管和碩強調將對雙方都有幫助，只是鎧勝近年虧損成績，也不免讓部分和碩股東擔心，鎧勝會不會加重和碩負擔？和碩董事長童子賢強調，風險跟機會並存，鼓勵股東跟員工，要相信經營階層判斷。

鎧勝近年不時出現虧損狀況，而和碩因持有鎧勝六成股權，因此常影響和碩獲利，而未來，和碩百分百吃下鎧勝，如果下市併入和碩後，還出現虧損影響和碩獲利，可能會讓部分和碩股東質疑整併決定。

童子賢強調，風險跟機會並存，是看到未來往這個方向走，所以才有整併決定，因此鼓勵所有參與者，不論股東跟員工，要相信我們判斷。

童子賢表示，回顧過往集團母子關係歷史，鎧勝在轉型時有短期陣痛，但和碩經營績效良好，才能撐住子公司兩年虧損。拉長時間來看，鎧勝成立十幾年到現在，其實給和碩集團帶來很大的效益。

和碩總經理廖賜政分析，和碩吃下鎧勝後，會讓母公司機構件佈局更加完整，鎧勝滿足和碩未來的需求，因此才有併購動機。

他舉例，和碩已經決定去越南跟印度投資，客戶會問鎧勝要不要去，但他還要問鎧勝董事長程建中。相反，如果是家人，一句話說走就走。童子賢補充，外界覺得平板跟智慧手機才需要金屬機殼，但其實很多新產品都需要金屬，像和碩的汽車電子業務就有這需求。

和碩 鎧勝 童子賢

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