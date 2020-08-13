快訊

19間口罩銷售通路一次看！周五10點搶潮橘特殊色

山老鼠狠砍珍貴千年樹瘤 還抓台灣黑熊宰來吃

宏達電與技嘉合作 推整合Vive Cosmos電競筆電

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
宏達電／提供
宏達電／提供

宏達電（2498）今（13）日宣布與技嘉科技（2376）合作於台灣推出結合Vive Cosmos系列及首款預先整合Vive Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆記型電腦產品組合「Cosmos Series x AORUS 15G」，可以讓玩家快速進入VR世界 。

根據統計，2017年全球遊戲產值達1,160億美元，預估到2020年遊戲產值將達到1,435億美元。這個金額已經遠超過筆電的產值，意味電玩產業不是PC產業的延伸，而是整個電玩產業，推動著PC產業的提升。為了讓玩家快速進入VR 生態系，宏達電於2019年推出了 VIVE Cosmos，並與技嘉科技攜手推出「Cosmos Series x AORUS 15G」，期透過強大的硬體規格與效能，給消費者一個流暢及沉浸感絕佳體驗。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，為了讓玩家能夠擁有更完整的VR體驗，更快速進入VR 世界，以及能讓Vive Cosmos系列能發揮最佳的體驗成果，宏達電特別與技嘉科技聯手打造專屬於VR玩家的電競筆電，這不僅是具有最強大效能及絕佳影音體驗的個人電腦，更是未來串連5G世界最佳利器。

技嘉移動產品事業中心副總經理陳俊丞指出，不同於其他電競筆電僅強調顯卡及規格，GIGABYTE專精於頂級和專業的電競遊戲筆電，而VR遊戲隨著5G世代的到來，以及各家遊戲開發廠的相繼投入，勢必成為驗證筆電實力的重要戰場。此次透過AORUS筆記型電腦與宏達電合作，在GAMING和CREATOR領域軟硬體結合，於好攜帶的筆電機身內結合真機械軸鍵盤及高更新率電競面板，並搭載技嘉獨家專利的散熱系統及人工智慧軟體引擎，相信在VR的內容運算上一定是如虎添翼，這可以說是國內合作的創舉，也希望Cosmos Series x AORUS 15G能帶給玩家最佳的VR遊戲體驗。

「Cosmos Series x AORUS 15G」上市提供15吋高效能版本，即日起至9月30日搭配Vive Cosmos享組合優惠價新台幣89,890元（原價新台幣93,890元），搭配VIVE Cosmos Elite享組合優惠價新台幣96,890元（原價新台幣100,890元），單機建議售價為新台幣70,990元，今起於HTC專賣店、HTC專櫃門市、VIVE體驗門市及HTC網路商店上市販售。

電競筆電 新台幣 VR 宏達電

延伸閱讀

HTC VIVE攜手技嘉 推首款為VIVE Cosmos而生電競筆電

VR、AR概念股 活跳跳

疫情帶動虛擬實境產業應用 宏達電跨界打造VR時裝秀

7月營收／宏達電-56％ 要靠VR突圍

相關新聞

對岸衝刺半導體 台積百人部隊遭挖角

台積電技術領先，成為紅色供應鏈積極挖牆角的對象。日經新聞報導，知情人士透露，中國大陸支持的兩家半導體業者，去年來共計已挖...

和碩、鎧勝停牌…兩個揣測

和碩與子公司機殼廠鎧勝-KY昨（12）日晚間雙雙宣布今（13）日股票暫停交易。業界揣測，兩家公司同時停牌有兩個可能，一為...

受美方禁令牽制 華為傳擴大下單聯發科

華為受美方禁令牽制，面臨手機晶片斷炊、智慧手機業務停擺窘境。業界傳出，華為正擴大下單聯發科，同時為聯發科與華為旗下海思「...

廣達第2季獲利創8年新高 林百里：材料趕不上訂單

代工廠廣達今天召開法人說明會公布第2季財報，受惠於筆記型電腦需求，每股盈餘達新台幣1.62元，為近8年單季新高；廣達董事...

台灣產業下個50年 中華徵信所：加速研發6G與AI

中華徵信所（CRIF）總編輯劉任表示，面對下個50年，台灣必須開始布局利基型產業與加速6G、人工智慧領域的研發腳步，並超前部署智慧財產權以持續提升企業競爭力。

中華工程斥資136.4億 土城AI智慧產業園區今日動土

中華工程（2515）土城AI智慧產業園區今（13）日舉辦動土典禮。新北市表示，中華工程斥資136.4億元，於土城工業區興建地上17層、地下五層的智慧產業園區，總基地面積約10.5萬坪，結合雲端、大數據管理、物聯網、自動化智慧管理服務，全案預計於2023年6月完工，創造12,900個就業機會。

傳台積電百名員工被挖角 經部：會注意指標大廠狀況

針對外傳2家有中國政府撐腰的中國廠，為了發展更先進的晶圓製程，大挖台積電牆角，聯手帶走了 100名以上的資深工程師和經理一事，經濟部長王美花今（13）日表示，關於商業機密的外洩，國內半導體企業一定都很小心，也非常關切，政府亦會特別注意指標大廠的狀況。

鴻海董座輕描淡寫 談立訊搶單

鴻海董事長劉揚偉昨（12）日在法說會上暢談產業競爭，強調鴻海在伺服器出貨全球第一之餘，紅色供應鏈指標廠立訊加入競爭後，對...

陸企拓版圖 找台廠助力

隨著紅色供應鏈指標大廠立訊日前買下緯創旗下緯新資通（昆山）股權與業務，取得陸企首張iPhone代工入場券後，為了進一步提...

台積電擴產 買力特南科廠

台積電訂單塞爆，要在旗下中科、南科兩大先進製程基地附近找地擴產，昨（12）日先以36.5億元，買下偏光板廠力特南科廠，並...

台積電躋身半導體十強 台企唯一

科技市調機構IC insights公布上半年全球半導體十強名單，前七名與去年同期一樣，台積電是唯一進榜的台灣企業，排名第...

IC廠防對岸挖角 啟動反制

台積近日傳遭紅色供應鏈挖角，事實上，IC設計大廠聯發科、聯詠以及晶圓代工廠皆成為挖角重點，台廠紛紛祭出保障年薪、留任獎金...

熱門新聞

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

和碩、鎧勝停牌…兩個揣測

對岸衝刺半導體 台積百人部隊遭挖角

傳大型廠商「套利」新台幣 央行大動作金檢外銀

台積電擴產 買力特南科廠

4年來第二家外資券商出走！金管會：德意志證券8月17日終止營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。