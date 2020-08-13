宏達電與技嘉合作 推整合Vive Cosmos電競筆電

宏達電（2498）今（13）日宣布與技嘉科技（2376）合作於台灣推出結合Vive Cosmos系列及首款預先整合Vive Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆記型電腦產品組合「Cosmos Series x AORUS 15G」，可以讓玩家快速進入VR世界 。

根據統計，2017年全球遊戲產值達1,160億美元，預估到2020年遊戲產值將達到1,435億美元。這個金額已經遠超過筆電的產值，意味電玩產業不是PC產業的延伸，而是整個電玩產業，推動著PC產業的提升。為了讓玩家快速進入VR 生態系，宏達電於2019年推出了 VIVE Cosmos，並與技嘉科技攜手推出「Cosmos Series x AORUS 15G」，期透過強大的硬體規格與效能，給消費者一個流暢及沉浸感絕佳體驗。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，為了讓玩家能夠擁有更完整的VR體驗，更快速進入VR 世界，以及能讓Vive Cosmos系列能發揮最佳的體驗成果，宏達電特別與技嘉科技聯手打造專屬於VR玩家的電競筆電，這不僅是具有最強大效能及絕佳影音體驗的個人電腦，更是未來串連5G世界最佳利器。

技嘉移動產品事業中心副總經理陳俊丞指出，不同於其他電競筆電僅強調顯卡及規格，GIGABYTE專精於頂級和專業的電競遊戲筆電，而VR遊戲隨著5G世代的到來，以及各家遊戲開發廠的相繼投入，勢必成為驗證筆電實力的重要戰場。此次透過AORUS筆記型電腦與宏達電合作，在GAMING和CREATOR領域軟硬體結合，於好攜帶的筆電機身內結合真機械軸鍵盤及高更新率電競面板，並搭載技嘉獨家專利的散熱系統及人工智慧軟體引擎，相信在VR的內容運算上一定是如虎添翼，這可以說是國內合作的創舉，也希望Cosmos Series x AORUS 15G能帶給玩家最佳的VR遊戲體驗。

「Cosmos Series x AORUS 15G」上市提供15吋高效能版本，即日起至9月30日搭配Vive Cosmos享組合優惠價新台幣89,890元（原價新台幣93,890元），搭配VIVE Cosmos Elite享組合優惠價新台幣96,890元（原價新台幣100,890元），單機建議售價為新台幣70,990元，今起於HTC專賣店、HTC專櫃門市、VIVE體驗門市及HTC網路商店上市販售。