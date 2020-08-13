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Q2全球前十大封測排名 日月光奪冠、矽品居第三

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，第2季全封測產值成長，預估第2季全球前十大封測業者營收63.25億美元，年增26.6%；日月光（3711）單季營收13.79億美元，年增18.9%，奪下冠軍，市占率21.8%；第2季全球封測排名前五大中，台廠有3家進榜。

拓墣產業研究院指出，今年第1季受新冠肺炎疫情衝擊，因各國邊境管制與封城措施使整體供應鏈出現斷鏈情況，不論是客戶及通路庫存都偏低。第2季隨著供應鏈逐步恢復供給，加上各國持續推出救市措施與宅經濟發酵，下游客戶回補庫存的力道加大，推升全球封測產值增長。

拓墣產業研究院分析師王尊民表示，雖然下游客戶回補庫存需求湧現，但近期中美關係受到華為禁令、香港國安法及南海主權爭議等議題降到冰點，加上疫情在美國、南美洲、印度及東南亞等地持續升溫，恐將壓抑下半年終端需求。

第2季封測龍頭日月光(ASE)營收為13.79億美元，年增18.9%，雖然成長幅度較第1季稍微收斂，但因5G通訊與消費性電子的封測需求上升，成長趨勢依然穩健。

艾克爾(Amkor)、矽品(SPIL)、力成(PTI)及京元電(KYEC)，同樣受惠於終端消費產品、記憶體及5G晶片等封測產能提升，年成長率都突破3成；且因疫情所獲轉單效應，及美系設備商將在9月15日後終止對華為產品的製造服務，已趨使封測業者在第2季加速出貨進程。

中國封測三雄江蘇長電(JCET)、天水華天(Hua Tian)、通富微電(TFME)，因中國境內疫情獲得有效控制，進而拉升各類手機、AI晶片及穿戴裝置的封測需求，預估三家企業第2季年成長率約近3成。

另一方面，第2季下旬大尺寸面板市場需求與終端銷售表現逐漸回溫，大尺寸面板驅動IC (LDDI)和觸控面板感測晶片(TDDI)稼動率維持在高檔，南茂(ChipMOS)、頎邦(Chipbond)第2季營收分別有16.6%與4.8%的年增表現。

根據TrendForce統計，今年第2季全球十大封測業者營收排名依序是日月光、艾克爾、矽品、江蘇長電、力成、天水華天、通富微電、京元電、南茂、頎邦。

封測 營收 大尺寸面板

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