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全台首創AI登革熱防疫平台 節省至少50％監測時間

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
台南市政府、緯創、台灣微軟、美商寶蘊凌科四強聯手，今 (13)日共同推出「AI 創新登革熱防治服務平台」。微軟／提供
台南市政府、緯創、台灣微軟、美商寶蘊凌科四強聯手，今 (13)日共同推出「AI 創新登革熱防治服務平台」。微軟／提供

台南市政府、緯創（3231）、台灣微軟、美商寶蘊凌科四強聯手，今 (13)日共同推出「AI 創新登革熱防治服務平台」。結合公共衛生安全和 AI 科技，在微軟 Azure 雲端平台上開發與建置 AI 圖像辨識模型技術，快速辨別斑蚊孑孓卵粒，杜絕病媒蚊孳生，改變過去登革熱防疫耗時費力的監測模式，大幅減少監測人員的操作時間，降低傳統監測方式產生之誤差風險，擴大防疫區域並發掘潛在感染地區，更有利於相關單位積極部署防疫措施，協助台南市政府實現AI科技防疫的政策目標，為台南市民打 造安全無虞的生活環境

台南市長黃偉哲表示，根據登革熱防治中心估計，過去在病媒蚊高原期，重點區域共設置3,252個誘卵桶，可收取 6,504 張誘卵紙，而每張誘卵紙取樣及計數約需10分鐘，此一監測流程耗費相當大的人力及作業時間，且精準度較容易有誤差。

黃偉哲說，透過「AI創新登革熱防治服務平台」分析孑孓及卵粒數影像，預計節省監測人員至少50%操作時間，且 辨識精準度已達 95%。將省下的人力資源，用於擴大檢疫區域，提供更全面的防護。期許 未來有機會將台南市的科技防疫經驗分享給其他縣市，更希望可將台南市登革熱防疫解決 方案整案輸出。

緯創副董事長黃柏漙表示，此次緯創很榮幸與台南市政府、台灣微軟和寶蘊凌科一同站在南台灣登革熱科技防疫最前線，期可透過自身科技實力，全方位完善和整合 AI 創新登革熱防治服務平台的整體方案架構、營運及管理，加速推動台南市 AI 發展計畫。

他說，透過 AI 創新登革熱防治服務平台 APP 系統，監測人員只須利用行動裝置拍照並取 得孑孓與卵粒數影像後上傳至雲端，便能立即由 AI 圖像辨識技術判斷分析是否為病媒蚊，再利用 Web 分析服務與環境系統資料整合，生成包含預警分析及登革熱分布圖等資訊之結果報告，在登革熱防疫領域進行 AI 技術實證，提升防疫效益，實現科技防疫之 目標。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國說：「微軟以賦能全球每一個人和每一個組織，協助產業進行數位轉型為己任，此次透過微軟Azure雲端平台和技術資源優勢，與合作夥伴齊力協助台南市實現科技防疫目標，為台南市民打造安全健康無虞的公共衛生環境。」

台南市政府、緯創、台灣微軟、美商寶蘊凌科四強聯手，今 (13)日共同推出「AI 創新登革熱防治服務平台」。微軟／提供
台南市政府、緯創、台灣微軟、美商寶蘊凌科四強聯手，今 (13)日共同推出「AI 創新登革熱防治服務平台」。微軟／提供

登革熱 微軟

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