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廣達Q3筆電出貨雙位數季增 看好明年還是成長

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

廣達（2382）筆電動能持續加溫！預估第3季NB出貨雙位數季增，今年全年雙位數成長，明年筆電還是會成長，廣達董事長林百里指出，無論筆電或雲端業務都是正向看待，目前第4季看法已經比較清楚了，需求還是比較旺盛，現在是需求很大供應鏈跟不上，如果零組件供應充足，出貨量成長還可以更多。

林百里指出，今年像三溫暖，先是新冠疫情發生，但隨著疫情關係，人類生活的工作模式改變，宅經濟越來越重要，而且趨勢會持續下去，這會變新常態，廣達無論在筆電或雲端都是很好的機會。

林百里表示，本來擔心是暫時現象，但現在客人給的需求越來越強勁，確信在家活動需求會是長遠的發展，對廣達是很樂觀，公司開發更多宅經濟產品，把生產效率用更高，極大化獲利，慢慢優化財務收益，這是廣達大的轉變 也是發揮廣達多年來團隊精神。

林百里表示，無論筆電或雲端業務都是正向成長，目前第4季看法已經比較清楚了，需求還是比較旺盛，過去季節影響很大，現在是需求很大供應鏈趕不上，訂單多於材料，第一次發生這種情形，材料還是缺少，材料趕不上訂單。

廣達副董事長梁次震表示，台灣很幸運已經全數開工，但包括東南亞 、歐美， 無論是半導體或零組件也好，其實到現在都沒有百分百開工，廣達第3季在筆電會有不錯的進步，但如果有更多材料成長會更快。

廣達 筆電 林百里

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