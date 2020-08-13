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中華工程斥資136.4億 土城AI智慧產業園區今日動土

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
中華工程公司斥資136億元於土城工業區興建基地面積5.35公頃的AI智慧產業園區，今舉行開工典禮。記者吳亮賢／攝影
中華工程公司斥資136億元於土城工業區興建基地面積5.35公頃的AI智慧產業園區，今舉行開工典禮。記者吳亮賢／攝影

中華工程（2515）土城AI智慧產業園區今（13）日舉辦動土典禮。新北市表示，中華工程斥資136.4億元，於土城工業區興建地上17層、地下五層的智慧產業園區，總基地面積約10.5萬坪，結合雲端大數據管理、物聯網、自動化智慧管理服務，全案預計於2023年6月完工，創造12,900個就業機會。

新北市政府表示，中華工程以發展AI產業為目標，配合行政院及新北市府推動的「工業區立體化發展方案」及「都市更新」政策，擴大投資，將結合雲端、大數據管理、物聯網、自動化智慧管理服務，引進智能、智慧、綠能及AI相關產業進駐，投資金額高達136億元。

新北市經發局說明，該基地總面積約105,000坪，將興建地上17層、地下五層、是新北最大的AI智慧產業園區，預計於2023年6月完工，預估可帶動1萬2,900個工作機會。

加碼投資同時，中華工程也捐贈230坪公共托育空間，提供員工及附近居民一個安心托育環境；同時捐建全長200公尺、408坪全台工業區唯一的地景型空中跑道，並結合綠地創造大型開放式休閒運動廣場，提供員工友善的休憩活動空間，更成為周邊民眾休閒運動的替代場所，打造土城工業區最創新的工作環境與最高科技的產業聚落。

新北市副市長吳明機表示，依據工研院調查，未來十年亞洲最看重的前十大技術發展項目，首選為人工智慧技術與機器學習技術，行政院提出台灣AI行動計畫，透過中央與地方共同打造完善的培育環境，讓AI已躍升為台灣未來主流產業發展趨勢。新北有便捷交通網絡、多元的產業聚落及豐沛的專業人才資源，正是發展AI產業的不二首選。

吳明機說，中華工程推出第一座位AI產業量身打造智慧園區，未來將成為土城工業區最大量體之國際級地標性之建築，結合5G專網、雲端、物聯網、大數據管理分析及智能環控系統，為台第一個由專業經營團隊執行的AI標準工業園區。

新北市經發局說明，中華工程自去年納入新北市府招商一條龍服務，完成汙水處理及排放協調、基地內既有建物之地籍分割、空中跑道捐建、公托空間之捐贈等事項，並加速完成都審及都更程序。

新北市經發局表示，期間雖經疫情影響，中華工程仍看好產業發展，持續加碼投資，指標型的產業及指標型的建築開發，是典型且重要的投資成功案例，也期待將來能引進更多的產業在土城紮根，把台灣的AI智慧產業推向國際。

物聯網 雲端 大數據 AI 人工智慧 5G 工研院 都市更新

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