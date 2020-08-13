Dynabook成夏普全資子公司 人員、組織無變動

夏普公司（SHARP）於2020年8月5日官網公告繼二年前東芝公司出售PC業務80.1%的股份予夏普公司後，夏普公司正式收購剩餘19.9%股份，Dynabook成為夏普全資子公司。對此股權調整與變化，Dynabook公司並無組織、人員、系統因而變動與調整。

台灣玳能科技陳欽信總經理表示，SHARP入主之後，Dynabook積極以提升競爭力和企業價值而努力，我們持續拓展 PC 事業、智慧科技與智能行動裝置解決方案等領域。未來不論在教育單位、醫療事業、電競產業、雲端計算平台以及智慧工廠進而到8K生態鏈等領域，Dynabook將承繼30年創新智慧以及革新技術的經驗堆疊，並與母公司夏普三大事業群之一的ICT團隊合作，整合硬體、軟體與服務，共同為客戶創建更高附加價值解決方案，打造次世代的智慧科技並因應後疫情變動快速的環境。

近期於商務市場推出的機種如Dynabook Portégé X30L-G和Portégé X40-G展現出商務所需的多工高效、穩定續航、安全防護之外，重量僅870g的極致輕薄機身又兼顧超高耐用性，更是讓客戶為之驚艷與讚賞。而在家用筆電方面，Satellite L系列搭載全新Intel 第十代處理器，其獨立顯示卡搭配雙儲存空間讓效能加倍，14吋與15.6吋超窄邊框螢幕與快速充電的設計，提供給顧客繪圖設計、影音學習的最佳工具。

另外，針對目前雙機需求大增，Dynabook也推出「dynaConnect智慧互聯APP」，整合智慧型手機安卓/ iOS 系統與筆記型電腦 Windows系統於同一平台，結合兩者的使用體驗，無縫整合手機與電腦的相關應用。透過WiFi或者是藍芽連結，可以從單一平台簡易操作的介面中執行。

同時， 在台灣市場除了新商品的推出，通路的擴展與布局也逐漸展開，除了與台灣夏普既有的銷售通路合作外，與原東芝時期商務菁英夥伴「新向系統科技」於商用市場持續拓展，著重於科技製造業、零售服務業、日商企業、金融服務業等產業，提供整合式的資訊服務系統與視訊會議整合解決方案。

另外亦攜手「展碁國際」深耕台灣通路市場，以虛實整合方式進行推廣，除了強化電商平台的銷售外，也積極擴展實體銷售據點。