鴻海Q2獲利大增 股價開高走低、市值第二保衛戰再起
鴻海（2317）第2季毛利率、營業利益率、淨利率都出現季增、年增的雙增榮景，呈現三率三升，單季稅後純益228.8億元，季增998%，為近五年同期最佳，每股純益1.65元；財報亮眼，今（13）日以82元紅盤開出，但是卻出現開高走低，盤中翻黑，市值第二大保衛戰再起。
鴻海第2季營收1兆1,283.37億元，季增21%，年減3%；營業利益224.69億元，季增397%，年增45%；營業毛利666.31億元，季增59%，年增8%。
鴻海第2季毛利率5.91%，季增1.41個百分點，年增0.6個百分點，為近二年同期高檔；營業利益率1.99%，季增1.5個百分點，年增0.65個百分點；淨利率2.03%，季增1.81個百分點，年增0.56個百分點。
累計鴻海上半年營收2兆574.7億元，年減7%；合併毛利率5.27%，較年減0.15個百分點；營業利益269.94億元，營益率1.31%，年減0.12個百分點；稅後純益249.64億元，年減32.3%；淨利率1.21%；每股純益1.8元。
鴻海董事長劉揚偉在法說會中表示，明年毛利率有機會過7%，2025年毛利率目標10%；財務長黃德才則預估鴻海第3季營收較第2季個位數成長，但較去年同期兩位數下滑。
鴻海第2季財報亮眼，走出首季受新冠肺炎疫情衝擊的陰霾，今日以82元開出，上漲0.6元，一度拉升82.3元，但是股價卻是開高走低，一度下探至79.2元，下跌2.2元，盤中跌幅2.21%。
鴻海盤中因股價下跌，市值一度下滑至1.09兆元，隨著聯發科股價開高維持紅盤，再度上演市值第二大保衛戰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言