鴻海Q2獲利大增 股價開高走低、市值第二保衛戰再起

針對外傳2家有中國政府撐腰的中國廠，為了發展更先進的晶圓製程，大挖台積電牆角，聯手帶走了 100名以上的資深工程師和經理一事，經濟部長王美花今（13）日表示，關於商業機密的外洩，國內半導體企業一定都很小心，也非常關切，政府亦會特別注意指標大廠的狀況。

2020-08-13 09:35