華碩Q2財報亮眼 外資調高目標價
華碩（2357）第2季稅後純益53.15億元，季增499%，年增216%，每股純益7.2元，財報表現亮眼，兩家外資同步調高目標價，亞系外資將評等由減碼調高至持有，目標價調高至255元；美系外資重申買進評等，目標價調高至290元；華碩今（13）日開高走高，盤中漲幅逾半根停板，上漲5.94%。
電腦品牌廠華碩第2季營收為850億元，年增19%，季增33%；營業利益48.4億元，季增68%，年增380%，本業獲利搶眼；稅後純益53.15億元，季增499%，年增216%，每股純益為7.2元，較首季EPS1.2元大幅成長之外，第2季獲利創下2012年同期以來新高。
華碩累計上半年營收1,491.13億元，年減4%；營業利益244.12億元，年增25%；稅後純益62.03億元，年增60%；上半年毛利率、營益率、淨利率的表現都較去年同期優；上半年每股純益8.4元。
亞系外資表示，看好下半年PC前景，調高華碩今年及明年每股盈餘預估，幅度44%、40%，評等調高至持有，目標價由155元調高至255元。
美系外資同樣看好下半年PC展望，調高華碩今年至後年獲利預估，幅度8~24%，目標價則由260調高至290元。
華碩今日以231元開出，上漲4元，一度拉升至240元，盤中漲幅超過半根停板。
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