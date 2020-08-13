傳台積電百名員工被挖角 經部：會注意指標大廠狀況
針對外傳2家有中國政府撐腰的中國廠，為了發展更先進的晶圓製程，大挖台積電牆角，聯手帶走了 100名以上的資深工程師和經理一事，經濟部長王美花今（13）日表示，關於商業機密的外洩，國內半導體企業一定都很小心，也非常關切，政府亦會特別注意指標大廠的狀況。
王美花表示，已請同仁向台積電了解相關情形，誠如台積電對外發布的聲明稿內容，台積電近年來的年度離職率一直低於5%，如果企業真的有需要的地方，她相信一定會跟政府反應和商量，但目前沒有。
王美花進一步指出，經濟部已在幾年前修訂營業秘密法，導入刑事責任，增加侵權態樣，就機制面部分，讓政府和廠商可以一起來努力，也可針對個別案件進行處理。
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