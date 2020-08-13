晶心科總座林志明 獲潘文淵基金會ERSO Award

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）宣布，該公司總經理林志明，獲頒潘文淵文教基金會的ERSO Award獎項。

晶心科表示，潘文淵文教基金會上述獎項，每年從創新、開創性角度，遴選對半導體、電子、資訊、通訊、光電及顯示等產業推動有傑出貢獻人士進行授獎，該公司總經理林志明於2020年獲頒此殊榮。

林志明投入半導體業界已有30多年時間，是晶心科的創始人之一。晶心科指出，林志明帶領晶心科發展台灣原創性嵌入式CPU架構，並以授權做為獲利模式，讓晶心科成為亞洲第一家商用CPU IP供應商，現在更加入RISC-V陣營，成為RISC-V International Association 董事會成員，積極推廣RISC-V產品，並與相關產業結盟，擴大生態系，可望主導下一世代嵌入式CPU的風潮。

目前晶心科RISC-V架構相關業績比重已超過五成，除了授權金之外，預計明年開始也會帶入權利金貢獻，目前該公司的研發資源，約有九成放在RISC-V產品線。

晶心科IP授權合約數穩定成長，嵌入該公司處理器系統晶片的累計出貨量已超過50億顆。