聯發科攜台灣人工智慧學校 培育跨領域Edge AI人才

為協助產業快速導入AI，迎向智慧世代，聯發科（2454）今天攜手台灣人工智慧學校，開設終端人工智慧(Edge AI)課程，分享該公司深耕於5G手機單晶片、8K智慧電視、智聯網(AIOT)等各類尖端智慧裝置的AI核心技術；另捐贈20套最新終端AI開發平台i500給校方作為教材，讓來自各產業的學員開展創新智慧應用，滿足台灣產業數位化轉型的需求，提升競爭力。

有鑑於台灣各產業積極運用AI加速轉型，聯發科技與台灣人工智慧學校合作，培養產業數位轉型最需要的AI技術菁英，由聯發科技主管親自上場擔任講師，教授 AI 技術及實作課程，內容涵蓋最新終端人工智慧技術原理、發展趨勢及應用，將技術及產業實務需求串連，培訓各行業終端人工智慧的種子人才，成為引領產業升級的生力軍，而本課程也將成為該校必修課程之一。

聯發科技計算與人工智慧技術本部總經理陳志成表示：「聯發科技致力於AI 技術發展及跨領域應用，藉由AI人才的培育，擴大 AI 落地應用的普及並累積各領域AI 能量，讓台灣產業在AI世代更具競爭力。」

陳志成強調：「聯發科技多年來積極佈署AI研發實力，將最新AI技術導入終端產品，如AI 人臉偵測、物件追蹤、畫質強化等功能運用在全球最先進的5G單晶片天璣系列; AI 超解析度用在 8K高端智慧電視；AI語音助手用在智慧音箱、智慧顯示器、平板裝置，以及更多整合使用情境的AI功能應用於物聯網設備和汽車電子等多種先進產品中，提供邊緣裝置更強大且安全的即時 AI 功能，成為終端人工智慧的重要推手。」

台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順表示: 「邊緣運算（Edge AI）對於有意發展產業AI化的企業是十分重要的技術，它能將數據從雲端帶入凡間。」而台灣人工智慧學校秉持著為產業培育人才的宗旨，繼技術領袖培訓班之後，希望能再提供更高階的技術進修管道，因此將於10月開設「Edge AI 密集實作培訓班」，希望透過八週的課程，讓學員掌握 Edge AI 基本知識技能，成為企業 Edge AI 技術種子，並能應用在自身工作場域，以因應未來市場變化。