快訊

羅霈穎60歲冥誕！「靈堂響起電音」好友露背水鑽晚禮服入場

國防部偵獲中校意圖向中共兜售情資案 扣押涉案者

聯發科攜台灣人工智慧學校 培育跨領域Edge AI人才

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
聯發科技攜手台灣人工智慧學校，培育跨領域終端人工智慧(Edge AI)人才。 台灣人工智慧學校／提供
聯發科技攜手台灣人工智慧學校，培育跨領域終端人工智慧(Edge AI)人才。 台灣人工智慧學校／提供

為協助產業快速導入AI，迎向智慧世代，聯發科（2454）今天攜手台灣人工智慧學校，開設終端人工智慧(Edge AI)課程，分享該公司深耕於5G手機單晶片、8K智慧電視、智聯網(AIOT)等各類尖端智慧裝置的AI核心技術；另捐贈20套最新終端AI開發平台i500給校方作為教材，讓來自各產業的學員開展創新智慧應用，滿足台灣產業數位化轉型的需求，提升競爭力。

有鑑於台灣各產業積極運用AI加速轉型，聯發科技與台灣人工智慧學校合作，培養產業數位轉型最需要的AI技術菁英，由聯發科技主管親自上場擔任講師，教授 AI 技術及實作課程，內容涵蓋最新終端人工智慧技術原理、發展趨勢及應用，將技術及產業實務需求串連，培訓各行業終端人工智慧的種子人才，成為引領產業升級的生力軍，而本課程也將成為該校必修課程之一。

聯發科技計算與人工智慧技術本部總經理陳志成表示：「聯發科技致力於AI 技術發展及跨領域應用，藉由AI人才的培育，擴大 AI 落地應用的普及並累積各領域AI 能量，讓台灣產業在AI世代更具競爭力。」

陳志成強調：「聯發科技多年來積極佈署AI研發實力，將最新AI技術導入終端產品，如AI 人臉偵測、物件追蹤、畫質強化等功能運用在全球最先進的5G單晶片天璣系列; AI 超解析度用在 8K高端智慧電視；AI語音助手用在智慧音箱、智慧顯示器、平板裝置，以及更多整合使用情境的AI功能應用於物聯網設備和汽車電子等多種先進產品中，提供邊緣裝置更強大且安全的即時 AI 功能，成為終端人工智慧的重要推手。」

台灣人工智慧學校代理執行長蔡明順表示: 「邊緣運算（Edge AI）對於有意發展產業AI化的企業是十分重要的技術，它能將數據從雲端帶入凡間。」而台灣人工智慧學校秉持著為產業培育人才的宗旨，繼技術領袖培訓班之後，希望能再提供更高階的技術進修管道，因此將於10月開設「Edge AI 密集實作培訓班」，希望透過八週的課程，讓學員掌握 Edge AI 基本知識技能，成為企業 Edge AI 技術種子，並能應用在自身工作場域，以因應未來市場變化。

透過聯發科技所提供的智聯網高性能解決方案i500，可協助學員學習人工智慧技術和物聯網技術的落地融合。i500有強大的 AI 邊緣運算能力， 結合聯發科技自行開發的人工智慧平台 NeuroPilot，提供各種跨平台設備具備人工智慧處理的能力。學員透過完整的軟硬體AI開發工具，從概念了解到動手實作可輕鬆上手，大幅縮短系統開發時間，加速開發者在終端人工智慧用戶體驗的實現。

聯發科技攜手台灣人工智慧學校，培育跨領域終端人工智慧(Edge AI)人才。 台灣人工智慧學校／提供
聯發科技攜手台灣人工智慧學校，培育跨領域終端人工智慧(Edge AI)人才。 台灣人工智慧學校／提供

人工智慧 聯發科 Edge AI

延伸閱讀

台指期收盤12,655點 下跌80點

AI自動化商機大 經理人看好後市

網路資安ETF 伺機加碼

國家隊概念股／國巨、聯發科 動能強勁

相關新聞

力晶董事長陳瑞隆請辭 創辦人黃崇仁回鍋接任

高科技控股公司力晶科技董事長陳瑞隆基於個人因素考量，辭去董事長及董事職務，由力晶創辦人黃崇仁回鍋擔任董事長

鴻海首談伺服器 劉揚偉：說做得比我們大的對手要注意

鴻海（2317）首度在法說會上揭開集團伺服器業務佈局，董事長劉揚偉強調，去年集團伺服器系統組裝及半成品為台廠出貨量排名第...

傳中國半導體挖角人才 台積電回應了

日經報導，中國半導體廠自去年起，從台積電挖角上百名工程師與經理人。台積電回應，近年人員流動率低於5%，在健康流動率水準內...

5G提升城鄉生活 柯文哲：政府先推動

「5G在往後幾年都會是最重要的關鍵字！」台北市長柯文哲12日出席5G超元年產業高峰會表示，5G數位化由政府推動效率更高，藉由購買服務讓廠商布建數位化，希望讓台灣成為智慧城市經驗輸出國。國發會主委龔明鑫

上半年半導體10強 護國神「積」是唯一台企

IC Insights公布上半年半導體10強名單，前七名的排名與去年同期相比並沒有變化，台積電（2330）是唯一進榜的台...

英特爾、超微和輝達爭奪市占 誰沒了台積電支援誰就痛失江山

近來全球半導體股票市值大增，成為美、中、台等股市不斷創高的主因，例如台積電一度突破4000億美元，已穩居全球半導體股市值龍頭，並成為台股突破30年高點的主力部隊，同屬晶圓代工的中芯及聯電，也都跟著大漲並成為陸股及台股當紅企業。

海思擠進全球10大半導體廠 研調：時間可能短暫

華為子公司海思今年上半年營收激增49%，躍居全球第10大半導體廠，不過美國擴大圍堵華為，研調機構IC Insights預...

面板強漲 外媒：電視、顯示器可望脫離「白菜價」時代

液晶（LCD）電視面板自今年7月以來，價格持續走揚，漲價效應蔓延到整個供應鏈，轉嫁到終端售價，現在電視及顯示器等產品，可...

5G產值上看兆元 台廠搶人大戰開打

5G產值上看兆元，台廠搶人大戰開打。1111人力銀行今（12）日表示，5G相關職缺月增二成，8月20日舉辦「5G應用新領...

用科技力守護防疫戰線 數位科技助攻 隔離檢疫有一套

新冠疫情於年初爆發，口罩成為民眾瘋搶的防疫物資，由於臺灣口罩處於淨進口狀態，為穩定供需，政府一方面禁止口罩出口，一方面攜手工具機公會，號召國內近30家工具機和設備零組件廠商

台灣IC產值將突破3兆

台灣半導體產業協會（TSIA）昨（11）日上修今年台灣IC產業產值預估，看好將首度突破新台幣3兆元大關，年增12.6%，...

國巨雙率雙升 淨利增40%

台灣被動元件龍頭國巨昨（11）日公布第2季毛利率、營益率「雙率雙增」，毛利率站穩四成之上、達44.3%；營益率重回三成以...

熱門新聞

經濟部宣布三倍券變十倍 首波幸運兒全台2,100位

藝fun券2.0預計60萬份600元 中籤率9%八月底發行

台新買保德信 擬賣彰銀持股

台積籌資 擬發40億美元債

假MIT口罩多 海關連2天抓到逾13萬片

六都炒房風氣誰最兇？前二名竟不是雙北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。