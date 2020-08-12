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解密科技寶藏特展登場 拓展對未來世界的想像

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
由自行車中心開發自行車騎乘訓練暨情境互動系統，防疫期間在室內也能體驗實境運動的快感與樂趣。圖／工研院提供
由自行車中心開發自行車騎乘訓練暨情境互動系統，防疫期間在室內也能體驗實境運動的快感與樂趣。圖／工研院提供

經濟部技術處徵集穿梭時空的勇者，透過創新科技，體驗智慧未來！89項創新技術，展現未來世界的樣貌：動動眼睛就可以操控機器；開口講台語，就有智慧機器人唱歌給您聽；動動身體，就可操控螢幕進行無接觸式智慧健身；除此之外，還有無人駕駛巴士限時限量推出，供民眾搭乘，體驗未來世界的交通便利。這些體驗，全都在「解密科技寶藏－未來考古」互動體驗展，即日起至8月30日在台北花博園區流行館登場，邀請大眾免費進場扮演科技考古探險者，拓展對未來世界的想像！

工研院院長劉文雄表示，隨著科技的快速演進，技術複雜度愈來愈高，跨領域技術的整合也愈形重要，「解密科技寶藏」將是激發產業以「整合思維」，創造出全新解決方案的平台。「解密科技寶藏」，以互動科技，打破民眾對科技難懂與冰冷的刻板印象，即使是一般民眾也能在展覽中找到樂趣，激發對科技的想像與熱情。

此外，劉文雄指出，新冠肺炎疫情造成全球產經結構巨變，疫情過後的「新常態（New Normal）」市場，為產業帶來三大新商機。第一個是因應防疫社交距離，衍生出1.5公尺經濟，數位化的遠距經濟及無接觸新商機；第二個是疫情促使政府、產業資源投入以人為中心的研發，帶動生技醫療產業發展；第三個是與大自然共存概念崛起，綠色、循環永續產業興起，以上各方面都需要有先進的資通訊，AI，半導體，雲端及資安等技術來撐起多元產業的應用；在經濟部技術處科技專案的支持下，工研院以及研發法人長期投入相關研發，並在「解密科技寶藏」展出，將可快速引領產業掌握疫後新商機，促進後疫情時代產業轉型升級，創造智慧價值之關鍵力量。

「解密科技寶藏」首創結合尖端技術、創新應用、互動體驗的手法，展現台灣創新科技的能量。今年以「未來考古」為主題，參觀者扮演時空探險隊，穿越在現代與未來之間，體驗「過去的科技，是現在的文化；現在的科技，是未來的文明」的巧妙。

展場分為五大展區，在「數位生活與真實度的演算」主題區，可在有如KTV般地亭子內，用台語與智慧機器人溝通，享受動動嘴就能點歌的樂趣，是口耳娛樂的代表；而智慧健身鏡則提供無接觸式娛樂，讓大眾在室內動動身體操控螢幕就能健身；在「非慣常運動與未來競技」主題區，智慧自行車可透過個人化運動履歷的診斷，選擇適合自己的戶外訓練課程，同步連動實境畫面，進行即時擬真互動。

走到「完美的化身與幸福真諦」主題區，參觀者可以動動眼球操控電腦，體驗防疫時代下，無接觸的眼動偵測新技術；在「一個生命比例與永續問題」主題區，坐上科技鞦韆，可以體驗致冷晶片迅速降溫帶來的消暑快感，成了夏日趣味消暑休閒遊戲；在「微小多米諾與製造大革命」主題區，則可以看到無人搬運車仿效螞蟻搬運進行協同合作；除了展場內的智慧體驗，戶外的自駕中巴，還將於8/13與8/14上午10-12點限量提供無人駕駛的免費神奇體驗，全程無接觸式體驗，歡迎大眾來感受創新科技的神奇力量！

由工研院開發的台語點歌機，大眾動口講台機器人就會開口唱歌給你聽。圖／工研院提供
由工研院開發的台語點歌機，大眾動口講台機器人就會開口唱歌給你聽。圖／工研院提供

疫情 考古 健身

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