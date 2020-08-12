仁寶教育筆電與非PC產品帶動 下半年營運優於上半年

仁寶（2324）在非個人電腦（PC）新產品，以及教育筆電需求持續暢旺帶動下，2020年下半年營運優於上半年，利潤率則逐季改善，2020年非PC產品持續兩位數成長，並占營收比重將達到35%。

仁寶今（12）日舉行線上法說會，該公司2020年第2季筆電出貨1250 萬台，季增逾六成，上半年商用、教育筆電的需求強勁，主要是供應鏈恢復，加上在家工作，以及遠距教學的需求所帶動，使得2020年第2季稅後純益達到19.87億元，季增2.28倍，年增11%；每股純益（EPS）0.46元。第1季EPS為0.13元，去年同期EPS為0.41元。

仁寶2020年上半年合併營收4457.01億元，年減4%；營業淨利32.87 億元，年減35%；稅後純益25.92億元，年減18%；每股純益為0.59元，低於去年同期的0.72元。

由於2020年第 2 季基期墊高，仁寶總經理翁宗斌表示，第 3 季將回復往年水準，筆電出貨季減 一 成內，但教育用的 Chromebook 需求仍強，2020全年筆電出貨量力拚達去年水準，即 4390 萬台。仁寶目前Chromebook佔整體筆電比重約15%至20%。

在非PC產品方面，仁寶2020年上半年受惠平板電腦銷售不錯帶動，非PC產品的營收貢獻優於預期，展望下半年，翁宗彬表示，隨著客戶新品將在 9、10 月發表，預估下半年營運貢獻逐季成長，非PC產品全年維持雙位數成長目標。

在海外布局方面，翁宗斌表示，越南二廠新建進度仍照計畫進行，估2021年中完工，將配合客戶調整產能配置，二廠也是因應國際情勢變化，除了中美關係的影響之外，疫情發生之後，加上大陸的水災，都加速客戶要求分散風險的需求。