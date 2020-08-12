辣椒減資50% 彌補虧損

遊戲營運商辣椒（4946）今日召開董事會，通過今年股東常會決議辦理減資彌補虧損案，將減資50%，資本額減至1.36億元。減資基準日為8月13日，舊股票最後交易日9月22日，減資換股基準日9月29日；換發新股票暨上櫃買賣日為9月30日，舊股票也同時中止上櫃。

辣椒同時公布高層人事調動，原營運長楊淇鴻辭職、原執行長兼總經理李亦華職務調整，由子公司辣椒方舟總經理梁國雄接任辣椒總經理並暫代營運長職務。

辣椒也發布第2季財報，總計營收2547萬元，歸屬母公司淨損1252萬元，每股純益-0.46元，虧損較去年同期-1.51元收斂許多。辣椒累計上半年營收6398萬元，歸屬母公司淨損3564萬元，每股純益-1.3元，虧損也較去年同期-1.71元略減。

此外，辣椒在財報中認列無形資產減損，共損失336.9萬元，以及預付保證分成費減損損失199.9萬元，合計536.8萬元。也因為辣椒在今年3月董事會上決議處分子公司碩辣椒200萬股，現確認辣椒已對碩辣椒喪失控制力，因此在第2季財報中不再列為其重要子公司。