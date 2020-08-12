緯創世代交替 啟動雙總經理制

緯創（3231）啟動世代交替，今（12）日宣布緯創資通總經理職務由緯創科技執行長林建勳與緯創智能執行長沈慶堯升任並共同擔任之，至於原副董事長暨總經理黃柏漙則因職務調整，卸下總經理職務，保留副董事長一職。

同時，緯創董事會也通過三件增資/投資案，包含增資緯創數技投資控股股、緯創馬來西亞子公司以及外界關注的印度子公司。

緯創指出，為持續發展數位科技及軟體產業並整合資源，緯創董事會通過增資緯創數技投資控股股份有限公司(Wistron Digital Technology Holding Company)新台幣12億元。

同時，因應業務發展及策略規劃需要，擬以美金4,500萬元增資100%持股之子公司Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. (簡稱 WMMY)，且WMMY 擬於不超過美金7,700萬元額度內進行投資。

至於外界關注的印度佈局，緯創因應業務發展及策略規劃需要，擬透過100%持股之子公司SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.(簡稱 WSSG)轉投資Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (簡稱 WMMI)美金4,500萬元，且 WMMI 擬於不超過美金7,480萬元額度內進行投資。