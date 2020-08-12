鴻海、華碩、仁寶同日法說 Q2獲利報喜

電子大廠鴻海（2317）、華碩、仁寶今(12)日舉辦法說會，公布財報，三家公司第2季獲利報喜，交出比首季明顯成長的好成績，鴻海上季財報三率三升，華碩單季EPS寫下八年同期新高，仁寶獲利季增2.28倍。

台股上市櫃公司第2季財報公布接近截止日，鴻海、華碩、仁寶等都在今日召開法說會，除了公布財報之外，同時也說明對下半年的展望，從三家公司的財報數字發現，第2季獲利成績明顯優於第1季，綜合整理各公司財報及展望如下。

鴻海第2季包括毛利率、營業利益率、淨利率都呈現季增、年增的雙增榮景，第2季營收1兆1,283.37億元，季增21%，年減3%；營業利益224.69億元，季增397%，年增45%；營業毛利666.31億元，季增59%，年增8%；稅後純益228.8億元，季增998%，年增34%；每股純益1.65元

鴻海第2季毛利率5.91%，季增1.41個百分點，年增0.6個百分點；營業利益率1.99%，季增1.5個百分點，年增0.65個百分點；淨利率2.03%，季增1.81個百分點，年增0.56個百分點。

累計鴻海上半年營收2兆574.7億元，年減7%；合併毛利率5.27%，較年減0.15個百分點；營業利益269.94億元，營益率1.31%，年減0.12個百分點；稅後純益249.64億元，年減32.3%；淨利率1.21%；每股純益1.8元。

鴻海董事長劉揚偉表示，明年毛利率有機會過7%，2025年毛利率目標10%；財務長黃德才預估鴻海第3季營收較第2季個位數成長，但較去年同期兩位數下滑。

電腦品牌廠華碩第2季營收為850億元，年增19%，季增33%；營業利益48.4億元，季增68%，年增380%，本業獲利搶眼；稅後純益53.15億元，季增499%，年增216%，每股純益為7.2元，較首季EPS1.2元大幅成長之外，第2季獲利創下2012年同期以來新高。

華碩累計上半年營收1,491.13億元，年減4%；營業利益244.12億元，年增25%；稅後純益62.03億元，年增60%；上半年毛利率、營益率、淨利率的表現都較去年同期優；上半年每股純益8.4元。

華碩預估第3季出貨仍持續暢旺，其中PC出貨估將季增3成，零組件出貨將季增10%。

仁寶第2季合併營收2,636.54億元，季增45%，年增4%；合併營業利益23.82億元，季增163%，年減10%，主受產品組合及新台幣升值影響；歸屬母公司業主之淨利19.87億元，季增228%，年增11%，每股純益0.46元。

仁寶累計上半年合併營收4,457.01億元，年減4%；合併營業利益32.87億元，年減35%；歸屬母公司之淨利25.92億元，年減18%；每股純益0.59元。

仁寶第2季獲利不俗，預期下半年整體出貨將優於上半年，下半年筆電整體出貨將優於上半年，力拼全年出貨與去年持平；非PC產品部分，預估全年將雙位數成長，整體來說，下半年營運將較上半年優。