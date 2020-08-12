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鴻海首談伺服器 劉揚偉：說做得比我們大的對手要注意
鴻海（2317）首度在法說會上揭開集團伺服器業務佈局，董事長劉揚偉強調，去年集團伺服器系統組裝及半成品為台廠出貨量排名第一，總營收近一兆元，其中CSP（白牌伺服器）今年有雙位數成長，明年也是成長可期，他並開玩笑表示，「注意到業務做的比我們家小的公司，說比我們大，請他注意！」
受新冠肺炎影響，在預期未來經濟表現不佳下，消費者對於購買智慧型手機意願大減，也導致整體產業表現不佳，投資市場給予相關供應鏈股價評價也不高，鴻海因智慧型手機業務比重較大，股價也遭到壓抑。
相較於手機供應鏈，今年因疫情影響，「宅經濟」成為王道，相關伺服器、資料中心及雲端相關廠商受投資市場追捧，也形成「手機冷、伺服器熱」的明顯對比。
不過，鴻海董事長劉揚偉明顯注意到今年這股市場趨勢，首度在法說會上揭開鴻海在伺服器領域佈局及現狀，讓外界一窺鴻海長年發展。
根據研調機構數據顯示，鴻海2019年集團伺服器系統組裝及半成品為台灣出貨量排名第一。鴻海相關總營收近一兆元，其中，三成營收來自雲端服務供應商（CSP），也就是業界俗稱的白牌伺服器，預估今年有雙位數成長，而這股動能也將延續到下半年，至於剩下七成則是企業型伺服器。
劉揚偉強調，CSP 伺服器今年有雙位數成長絕對沒問題，明年也是成長可期，至於品牌產品（企業型伺服器）則有些滑落。整體來看，去年相關總營收逼近一兆，今年預計將會超過1兆元左右。
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