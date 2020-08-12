力旺：下半年延續成長動能

矽智財(IP)廠力旺（3529）於今(12)日舉行線上法說會，該公司董事長徐清祥表示，力旺已經進入下一個成長循環，今年除了12吋相關權利金因新應用陸續量產而持續成長，8吋相關權利金也因疫情帶來醫療及在家工作、娛樂等需求，而呈現強勁成長，且這些成長動能預期都會延續到明年。

力旺預期，下半年將可延續成長動能，包括8吋與12吋相關權利金都會成長，其中8吋權利金受惠於5G手機的電源管理IC顆數成長2~3倍等因素，12吋權利金則因其IP已導入到多項應用領域，隨著這些應用量產，該公司相信成長動能將會延續到明年與之後。

力旺先前已公布第2季財報，該公司第2季合併營收為4.23億元，季增1.9％，年增33.7％，稅後淨利為1.69億元，季減4.2％，年增47.1％，是歷年同期新高，每股純益為2.28元。

力旺上半年合併營收為8.38億元，年增17.9％，稅後淨利3.46億元，年增18.4％，每股純益為4.66元。

力旺第2季權利金占業績比重為72.1％，相關營收比首季小減，但年增逾四成，授權金占27.9％，業績的季增與年增幅度都超過一成。該公司累計上半年權利金年增逾二成，授權金則年增6.6％。

如果以技術來區分，力旺的NeoBit技術，大多應用於成熟製程，在第2季的整體業績占比為52.1％，該項技術第2季的權利金貢獻年增逾三成，主要是電源管理IC、驅動IC，以及觸控與驅動整合IC（TDDI）的挹注增加。至於NeoFuse，大多應用於先進製程，第2季占整體業績比重為42.5％，在權利金方面，主要是40奈米與28奈米製程應用的貢獻增加。

另外，力旺持續積極發展新技術，在以PUF為基礎的安全相關IP方面，第2季約貢獻2.4％的授權金，占比雖然還不顯著，但金額已比首季及去年同期大幅增長各超過三倍。該公司提到，這項技術雖然還沒有權利金收入，但已與全球客戶與夥伴開展合作當中。