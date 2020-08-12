甩掉燙手山芋南科廠 力特下一步還要賣平鎮二廠

力特（3051）過去為搶商機，大手筆砸下150億元興建南科廠，非但沒為公司貢獻獲利，反成了燙手山芋。力特去年兩度舉行重大訊息說明會，被解讀為賣廠暗示，今（12）日宣布將南科廠售予台積電，交易總金額為36.5億元，初步估計處分利益為6.5億元。最終交易金額雖低於去年開出底價40.5億元，但總算擺脫沉重包袱，董事長趙寄蓉直言，「對公司來說是很大的突破！」

台灣偏光片市場曾由力特一家獨占，最風光時為2004年，當時一年淨利達30億元，每股純益（EPS）8.72元。2004年，時任董事長賴大王決議斥資150億元建南科廠，公司出資30億元，另外120億元由銀行聯貸，共16家銀行參與其中。未料，力特蓋了新廠，起飛不成，營運反而急轉直下。

2005年開始，明基材、誠美材等面板廠相繼成立，偏光片從供不應求變成供過於求，影響價格向下。力特不再是客戶的優先採購對象，價格又下滑，加上南科廠帶來的龐大費用支出，導致2005年起一路到2011年虧損不斷，2011年每股淨值一度只剩0.79元，面臨下市危機。

2010年，明基材因擴產需求，向力特租下南科廠，讓力特短暫有喘息的空間。南科廠問題稍稍緩解，加上力特接單狀況回溫，2012年轉虧為盈，並連續到2015年維持獲利，解除下市危機。然而2016年起，偏光片市場惡化，明基材該年9月退租南科廠，使力特再度跌入虧損低谷。

2016年至去年，力特年年虧損，每股淨值從2015年6.19元，至去年剩3.79元。趙寄蓉去年發布重大訊息，表示因南科廠造成的龐大債務，即便部分廠房已出租，仍難解債務壓力，宣布將啟動南科廠標售，底價40.5億元，另也要處分平鎮五廠、二廠、研發中心房地，藉由拋售資產，期望緩解債務壓力。

力特原先估算，每年償還3到4億元，仍需至少10年才能還清債務，現在南科廠出售後，對18家銀行聯貸債務將從62億元降至26億元，轉讓後每月減少折舊費用1,500萬元，每月減少利息與相關費用1,100萬元，租金減少900萬元。力特估計，在扣除相關費用後，依會計原則入帳，處分利益約6.5億元。

趙寄蓉表示，賣南科廠是兩年前就有的想法，和台積電這筆交易約談半年左右，達成交易對公司是很大的突破，相信今年能完成交易。債務大大減少後，債務結構要跟銀行重新洽談，財務結構往越來越健康的方向走，接下來計畫再處分平鎮二廠，已在洽談中，未來二廠的後段產能移至一廠，以一廠和三廠為生產主力，做到集中生產，以提升效率和降低成本。

力特今年第1季營收5.45億元，年減5.61%，但單季轉虧為盈，單季稅後純益約1,400萬元，EPS為0.04元，終結連五季虧損，尚未公告第2季財報。累計前七個月營收13.01億元，年減6.95%。趙寄蓉表示，第1季稼動率約六到七成，利基型產品需求近期有回溫跡象，但今年變化很大，下半年無法估計。