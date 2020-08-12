鴻海Q2三率三升 劉揚偉：明年毛利率有機會過7%

近來全球半導體股票市值大增，成為美、中、台等股市不斷創高的主因，例如台積電一度突破4000億美元，已穩居全球半導體股市值龍頭，並成為台股突破30年高點的主力部隊，同屬晶圓代工的中芯及聯電，也都跟著大漲並成為陸股及台股當紅企業。

2020-08-12 10:49