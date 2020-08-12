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鴻海Q2三率三升 劉揚偉：明年毛利率有機會過7%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

鴻海（2317）今（12）日召開法說會，第2季包括毛利率、營業利益率、淨利率都呈現季增、年增的雙增榮景，單季本期淨利歸屬母公司業主為228.8億元，季增998%，年增34%，每股純益1.65元；累計上半年每股純益1.8元；董事長劉揚偉表示，明年毛利率有機會過7%。

財務長黃德才預估鴻海第3季營收較第2季個位數成長，但較去年同期兩位數下滑。毛利率部分，組裝毛利約5%以下，模組約10%上下，元件約20%上下，董事長劉揚偉表示，過去一再跟大家溝通，毛利率在2025年要達到10%，目前對F 1.0、 F2.0進度很有信心，明年毛利率要過7%應該是有機會。

鴻海第2季營收1兆1,283.37億元，季增21%，年減3%；營業利益224.69億元，季增397%，年增45%；營業毛利666.31億元，季增59%，年增8%。

鴻海第2季毛利率5.91%，季增1.41個百分點，年增0.6個百分點；營業利益率1.99%，季增1.5個百分點，年增0.65個百分點；淨利率2.03%，季增1.81個百分點，年增0.56個百分點。

累計鴻海上半年營收2兆574.7億元，營業利益269.94億元，淨利歸屬母公司業主為249.64億元，每股純益1.8元。

毛利率 鴻海

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