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由田營運走出谷底 目標下半年營運逐季回溫

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

AOI大廠由田新技（3455）今（12）日公告2020年第2季財報，單季合併營收達4.90億元，季增100.36%，毛利率為50.10%，也較上季增加7.02個百分點，每股獲利0.5元，較上季由虧轉盈。

由田公司表示，顯示器相關檢測設備業務於第1季受到疫情停工與邊境管制影響，使相關配套設備延後安裝而導致進度延後的狀況，在進入第2季後，因中國各地工廠逐步復工，使之前的訂單安裝完工進度陸續恢復正常，預期將挹注公司下半年營運表現。

此外，由田提到，在印刷電路板檢測設備方面，受惠於5G基地台需求持續成長、以及終端應用開始增溫，帶動ABF載板需求穩定高檔，載板相關業者紛紛在近年擴大資本支出，擴充ABF載板產能，同時也帶動了產線檢測設備的需求，而由田在載板檢測領域投注已久，預計下半年度將呈現可觀的成長。

展望後續，由田指出，對2020年全年營收審慎樂觀，除了亞太區疫情已較之前穩定，對製造業的影響逐漸淡化外，由田預期在深化技術與產品線布局將有良好成果，同時公司亦著重於優化產品組合，藉以提升整體產品毛利率，平衡產業對公司營收之波動，下半年的營運表現將可望大幅優於上半年。

營收 疫情

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