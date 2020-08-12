5G提升城鄉生活 柯文哲：政府先推動

「5G在往後幾年都會是最重要的關鍵字！」台北市長柯文哲12日出席5G超元年產業高峰會表示，5G數位化由政府推動效率更高，藉由購買服務讓廠商布建數位化，希望讓台灣成為智慧城市經驗輸出國。國發會主委龔明鑫強調，5G提供自駕車、遠距醫療等服務，能幫助偏鄉拉近差距。僑務委員會委員長童振源則說，結合華僑力量交流百工百業，台灣將成為5G聖地

政府帶動民間發展

「ICT是台灣重點產業，台北市是5G重鎮。」柯文哲說，因應5G發展推動整合應用，台北市建置了台灣第1座開放式5G試驗場域，每年有1,700億採購預算，透過政府採購帶動5G產業，口號是「由內而外，由公而私」，為了減少外部溝通成本，「市政府可以做的就先做，再來帶動民間產業發展，要有戰略思考。」

柯文哲指出，ICT強國裡緯度最低的就是台灣，像法國跟日本氣候環境不一樣，不見得比台灣更清楚亞熱帶的數位knowhow。這2年北市府在學校布建平板等數位設備花了19億，還啟動北一女計畫，花3個月時間把北一女打造成無現金交易環境；高中生也由市政府跟悠遊卡公司各出500元，幫助學生取得振興券綁定悠遊付。

「比方說路邊停車收費自動化，或學校裝冷氣，都用買service的方式去推。」柯P指出，很多時候政府沒有能力寫採購書，他就想把「裝冷氣」的概念改為「買溫度」，找大金空調半買半送，「標案你們自己寫一寫。」但研發已經花掉2/3預算，要進入商轉比例更低，希望透過政府買服務可以讓新創產業落地率提高。

鏈結全球合作夥伴

「行政院通過5G行動方案204億預算，前瞻預算也編列500億推動5G！」龔明鑫指出，5G帶來顛覆性創新發展契機，4G時代做不到的應用跟服務，包括智慧交通、自駕車，及智慧工廠、無人製造，遠距醫療、即時性精密開刀，4K影像不延遲、遠距教學影像不lag，還有沉浸式虛擬實境等；未來5G將能幫助偏鄉數位轉型。

僑務委員會委員長童振源強調，5G產業如何走向國際化？包括創投與國際參展，需要跨越鴻溝，這涉及到政府職能，需要尋找全世界的夥伴。「全球有205萬台僑，華僑更多。」透過華人台商嫁接鏈結找到最佳夥伴，希望多舉辦百工百業交流會，透過實體與視訊交流洽談合作，未來台灣絕對會是5G蓬勃發展的聖地。

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