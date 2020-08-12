上半年半導體10強 護國神「積」是唯一台企

IC Insights公布上半年半導體10強名單，前七名的排名與去年同期相比並沒有變化，台積電（2330）是唯一進榜的台灣企業，排名第三，處理器霸主英特爾則排名第一。

在現今的國際情勢中，過往已有「矽盾」保台灣的說法，而晶圓代工龍頭台積電如今也被稱為是台灣的「護國神積」。該公司是今年上半年唯一打進全球半導體10強的台灣企業，累計前七月合併營收為7,272.59億元，年增33.5％。

另外，美國企業在半導體領域的實力持續傲人，IC Insights公布的半導體10強名單中，總部位於美國的企業共有6家，包括居首的英特爾、排名第五的美光、第六的博通、第七的高通、第八的輝達、與第九的德儀。

南韓大廠三星在半導體10強中排名第二，SK海力士則排名第四。海思半導體則排名第10，是唯一入榜的陸企，也是唯一取代英飛凌而新進榜的企業，但外界密切觀察，該公司遭遇美方政策箝制，後續在9月中後，便無法繼續取得台積電為其代工的晶片，下半年是否還能維持在前十名榜內。

IC Insights指出，上述半導體前10強的上半年業績，至少都在50億美元之上水準，年增率為17％，是半導體業平均成長5％的數倍水準。